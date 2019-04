Politiewapen tegen appende bestuurders is weer succesvol

Kassa!

Deze week heeft de politie weer lekker toegeslagen in de regio Oost-Brabant. Bestuurders van auto’s die het tijdens het rijden nodig vonden om op hun smartphone te kijken, zijn op de bon geslingerd. Het gaat om 550 bestuurders, dik cashen dus. Hoe ze dat doen? Hun goede oude wapen: de touringcar.

In een touringcar zit je hoog genoeg voor al het overzicht. Bij de automobilisten kun je makkelijk naar binnen kijken, bij vrachtwagens is het ook mogelijk om een apparaat in de handen te spotten. De touringcars reden rond met een leger onherkenbare politieauto’s die de bestuurders op heterdaad konden betrappen en een boete konden geven.

Een dergelijk succes werd al eerder geboekt, deze week was het weer raak. 550 bestuurders voor één regio is vrij veel, wat weer eens aangeeft hoe groot het probleem ‘de smartphone’ is. De politie hamert er dan ook op door dat het niet alleen gevaarlijk is voor jezelf, maar vooral voor andere weggebruikers.

Overigens was het niet alleen appen waar op gelet werd: ook bumperklevers werden aangepakt, samen met snelheidsduivels, mensen die verkeerd inhalen en zelfs een vordering van een rijbewijs. Je moet natuurlijk wel consequent blijven. Het was echter vooral de appende bestuurder die hier de hoofdrol speelde, de politie kan het niet vaak genoeg benadrukken: geen smartphone achter het stuur!