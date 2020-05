Opgefriste 6 Serie GT is een feit

Voor de slimme zakenman is de opgefriste 6 Serie GT de beste keuze.

Sommige dingen laten zich lastig uitleggen. Fotosynthese, waar kinderen vandaan komen, buitenspel in voetbal en het bestaansrecht van de BMW 6 Serie GT.

Even uitleggen

Aan die eerste drie gaan wij ons niet wagen, maar de BMW 6 Serie GT moeten we even uitleggen. Zijn voorganger begon zijn carrière als BMW 5 Serie GT (F07). Ondank dat de auto een 5 Serie werd genoemd door BMW, deelde de 5 Serie GT voornamelijk techniek met de 7 Serie. De 5 Serie GT was hoger, ruimer, praktischer en meer op comfort afgestemd.

6 Serie GT

Omdat niet iedereen die auto begreep, kwam er een paar jaar geleden (in 2017 op de IAA) een 6 Serie GT, wat de directe opvolger is. De naam 6 Serie werd beschikbaar nadat de oude 6 Serie tegenwoordig 8 Serie heet. Inderdaad: een hoop marketing waardoor je het product bijna over het hoofd zou kunnen zien. Zonde, want de 6 Serie GT heeft zijn kwaliteiten.

LCI voor de 6 Serie GT

Daarom gaan we even verder in op de 6 Serie GT (G32), want deze is zojuist voorzien van een facelift, LCI genaamd bij BMW. Deze Life Cycle Impulse is een visuele en technische update waardoor de auto er weer tegenaan kan. In dit geval zijn de grille (de zogenaamde nieren), koplampen en bumpers iets anders ten opzichte van vorig jaar.

Nóg sportiever

Eerlijk is eerlijk, het verschil is groter als je een andere kleur en uitvoering besteld voor je volgende 6 GT. Over uitvoeringen gesproken, er zijn vier ‘modelvarianten’: standaard (basis), Sport Line (sportiever), Luxury Line (lekker luxe) en M Sport (nóg sportiever dan Sport Line). Ook zijn er M Performance-goodies beschikbaar voor de opgefriste 6 Serie GT. We weten niet helemaal zeker wie dit gaat bestellen. Je kiest een zo’n 6GT juist omdat het niet heel erg sportief hoeft te zijn. Maar er zal zeker een markt voor zijn en wie is BMW dan om daar niet aan te voldoen?

Interieur

Dan kijken we even naar het interieur van de opgefriste BMW 6 Serie GT. Het is immers de reden waarom je de auto wil kopen. De wielbasis van 3,07 meter is gebleven waardoor je enorm veel ruimte tot je beschikking hebt. Eigenlijk zijn de wijzigingen gelijk aan die van de 5 Serie van vanochtend. Dus een groter scherm, nieuwe functies en hooglans zwarte knoppen op de middenconsole.

Techniek

In technisch opzicht is de opgefriste BMW 6 Serie GT wel iets relevanter geworden. Alle motoren beschikken vanaf nu over 48V-motoren ter ondersteuning. Dit zijn kleine motoren, tegen de transmissie aan, die een paar pk (in dit geval 11 stuks) en vooral een lading koppel leveren. Hierdoor kan de auto eenvoudiger van zijn plaats komen en kun je in het verkeer af en toe ‘zeilen’. Dit alles moet het verbruik telkens verder terug dringen.

Motoren

Dan gaan we door naar de motoren. Ten opzichte van de 5 Serie missen we een paar dingen. Zo is de 6 Serie niet leverbaar met de instapmotoren van de 5 Serie. Dat is op zich niet erg, maar we missen wel twee motoren die wel zijn aangekondigd voor de Fünfer. Dat zijn namelijk de PHEV-aandrijflijnen van de 530e en 545e. Die hadden niet misstaan in de opgefriste 6 Serie GT.

De motoren line-up ziet er als volgt uit:

630i (258 pk / 400 Nm)

640i xDrive (340 pk / 450 Nm)

620d (190 pk / 400 Nm)

630d xDrive (286 pk / 650 Nm)

640d xDrive (340 pk / 700 Nm)

De productie van de opgefriste 6 Serie start in juli 2020. De auto wordt gebouwd in de fabriek in Dingolfing, waar ook de 7 Serie en 8 Serie van de band rollen. Prijzen zijn nog niet bekend.