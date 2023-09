Vernieuwde Audi Q8 en SQ8 is dikke sjaak mét V8

Een subtiele facelift voor de Audi Q8 en SQ8.

Bij Audi hebben ze gekozen voor een milde facelift van de Q8. Dat betekent toch even uitleggen aan de buurman, wanneer hij vraagt naar wat er nu precies anders is in vergelijking met de oude. Als je de oude ernaast zet is het wel meteen zichtbaar. Met name de verlichting is anders.

Let wel: we hebben het over de facelift van de Audi Q8 en dus niet de Q8 e-tron. Verwarrend hè? Ja, Audi heeft het zichzelf er niet makkelijker op gemaakt zullen we maar zeggen.

Lampjes!

Audi zou Audi niet zien als de verlichting een belangrijke rol speelt in een update. Dat is met het vlaggenschip van de Q-familie niet anders. De vernieuwde Q8 en SQ8 komen nu voor het eerst met HD Matrix LED koplampen, inclusief lasers ter ondersteuning van grootlicht. Star Wars is er niks bij. Laserlampen kennen we al een tijdje, vooral BMW patst er mee. Overigens is deze kraakheldere verlichting vrij overbodig in het doorgaans goed verlichte Nederland. Buiten onze landsgrenzen merk je pas echt de kracht van dit soort lampen.

Kopers kunnen bovendien kiezen uit vier verschillende designs voor de achterlichten. Dat wil zeggen, de units zijn hetzelfde maar je kunt kiezen uit verschillende ontwerpen voor de verlichting zelf. Verder brengt de facelift nieuwe wielen en exterieurkleurtjes met zich mee. Zoals altijd wel. Het gaat hier om Sakhir Gold, Ascari Blue en Chili Red. Wielen zijn te shoppen van 21 tot en met 23 inch.

Exterieur

De Audi Singleframe heeft weer een evolutie ondergaan. Volgens het Duitse automerk is de grille van de Q8 echt anders en staat deze op zichzelf in vergelijking met de A-serie modellen. Daarmee moet de Q8 echt uitstralen het topmodel te zijn. De koning van de apenrots, zo je wil. Er zijn nieuwe luchtinlaten verwerkt in de grille

Een SQ8 herken je gemakkelijk aan de vier uitlaatpijpjes aan de achterkant van de auto. Onderzoek moet uitwijzen of dit nu echte of neppe uitlaten zijn. Bij Audi weet je het maar nooit. De SQ8 op de foto’s is sowieso wat meer kraaltjes en spiegeltjes.

Motoren

Bij een vlaggenschip horen ook vlaggenschip motoren. Diesels zijn er (en niet heel relevant voor de NL markt) in vorm van de 45 TDI quattro (231 pk, 500 Nm) en de 50 TDI quattro (286 pk, 600 Nm). De snelste diesel sprint in 6,1 tel naar de 100 en heeft een top van 241 km/u.

Gelukkig levert Audi ook nog motorinhoud als het gaat om benzinemotoren. De Q8 55 TFSI beschikt over een zescilinder turbomotor en is goed voor 340 pk en 500 Nm koppel. Deze variant sprint in 5,6 seconden naar de honderd en is elektronisch begrensd op 250 km/u. Alle zescilinders van de Q8 zijn gekoppeld aan een achttraps tiptronic automaat.

Rijden

Op het gebied van rijcomfort kun je de Audi Q8 perfectioneren. Standaard op iedere Q8 zit een elektronisch aangestuurde luchtvering. Standaard op de SQ8 TFSI zit een adaptieve, sportievere vorm van luchtvering. Ook optioneel op de Q8 en standaard op de SQ8 TFSI is vierwielbesturing. Een heerlijke feature die manoeuvreren door parkeergarages en kleine straatjes net even wat makkelijker maakt.

SQ8

Mag het onsje meer zijn? Shop dan voor de vernieuwde Audi SQ8, met een lekkere TFSI V8. De bekende 4.0 TFSI is ook leverbaar met de facelift en schopt het tot 507 pk en 770 Nm koppel. 0-100 km/u zit er in 4,1 seconden op en de top is eveneens begrensd op 250 km/u.

Standaard voor de SQ8 zijn 21 inch wielen, optioneel is 22 of zelfs 23 inch mogelijk in combinatie met 285/35 banden.

Marktlancering

Al met al een keurige facelift. De Q8 was al een dikke bak en met deze upgrade is het vlaggenschip nog lekkerder geworden. De marktlancering van de nieuwe Audi Q8 en SQ8 is in september van dit jaar. De Duitse prijzen zijn al bekend. Het begint bij 86.700 euro voor de 45 TDI quattro en loopt op tot 119.500 euro voor de SQ8 TFSI. Het mag geen verrassing zijn dat de Nederlandse prijzen een stuk minder aangenaam zullen uitpakken.