Opgefriste Opel Insignia heeft een vanafprijs

Minder cilinders voor meer geld.

In december was het tijd voor een facelift voor Opels D-segmenter. Het was een gevalletje ‘zoek-de-verschillen’, maar enige terughoudendheid in het wijzigen van het design valt Opel niet kwalijk te nemen. De Insignia was namelijk een van de best ogende auto’s in zijn klasse.

Het was dan een subtiele facelift, het is ook weer niet zo dat je een vergrootglas nodig hebt. De voorbumper is bijvoorbeeld duidelijk anders. Ook de koplampen zijn vernieuwd. Ze zijn nu wat meer L-vormig geworden. De chromstrips in de grille zijn ook iets anders van vorm. Voor de achterkant moeten we dan toch ons vergrootglas te voorschijn halen. De enige zichtbare wijziging is dat de ovale uitlaatsierstukken zijn vervangen voor bredere, platte exemplaren.

Enfin, dit alles is geen nieuws, slechts een kleine opfrisser. Het nieuws zit hem erin dat vandaag de orderboeken open gaan. De vernieuwde Insignia is te krijgen vanaf €36.699. Het vervolg van de prijslijst houdt Opel helaas nog even voor zichzelf.

We kunnen in ieder geval wel de prijzen van de instapmodellen vergelijken. De genoemde prijs heeft betrekking op de driecilinder 1.4 Turbo met 145 pk. Voorheen was de viercilinder 1.5 Turbo met 140 pk het instapmodel van de Insignia. Aan die variant hing een prijskaartje van €33.004. Ondanks het feit dat de nieuwe instapper een cilinder minder heeft is de prijs dus wel gestegen.

Ondanks deze prijsstijging is de concurrentiepositie van de Insignia weinig verslechterd. De prijzen van de Volkswagen Passat en Peugeot 508 beginnen namelijk bij respectievelijk €42.035 en €42.340. In de Passat heb je dan 150 pk tot je beschikking en in de 508 181 pk. De Ford Mondeo is er natuurlijk ook nog. Die heeft een vanafprijs van €36.350. Qua looks kan de Mondeo zich niet echt meten met de concurrentie, maar qua vermogen wel, met 187 pk.

Hoewel het D-segment in zijn geheel zijn populariteit heeft verloren, deed de Insignia het vorig jaar niet slecht in vergelijking met de concurrentie. Opel wist 1.514 exemplaren aan de man te brengen. Van de Passat werden er 1.406 verkocht en van de 508 1.256. De Mondeo kwam niet verder dan 770 stuks.