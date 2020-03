‘Britse autofabrieken moeten medische apparatuur gaan bouwen’

Is de Derde Wereldoorlog uitgebroken?

Steeds meer autofabrieken zijn door het coronavirus genoodzaakt hun deuren te sluiten. Vandaag werd bijvoorbeeld bekent dat Volkswagen fabrieken dicht moet doen. Aan de overzijde van het Kanaal wordt er echter over andere zaken gesproken. Daar gaat het niet over autofabrieken die dicht gaan maar over autofabrieken die ingezet worden voor andere doeleinden.

Ziekenhuizen krijgen het natuurlijk zwaar te verduren als opeens het halve land het coronavirus heeft. Dat betekent niet alleen dat er potentieel gebrek is aan ruimte en personeel, maar ook aan apparatuur. Met name beademingsapparatuur is daarbij van levensbelang. Om te zorgen dat er voldoende van geproduceerd wordt, wil Boris Johnson een beroep doen op autofabrikanten, meldt Autocar.

Evenals Trump is Johnson omgedraaid als een blad aan een boom. Van de kwestie bagatelliseren zijn ze overschakeld naar rigoreuze maatregelen. Daarom doet de Britse premier nu deze opvallende oproep, die je eigenlijk alleen in oorlogssituaties zou verwachten.

Tot de bedrijven die benaderd zijn behoren in ieder geval Ford en Honda. Die hebben dit namelijk tegenover Autocar bevestigd. Ook zouden Toyota en Rolls-Royce benaderd worden. In het laatste geval is het niet duidelijk of het om de autofabriek gaat of de vliegtuigmotorenfabriek. JCB, die onder meer bouwmachines en tractoren produceert, is ook benaderd.

Dat deze fabrikanten benaderd zijn betekent niet dat ze ook daadwerkelijk gehoor kunnen geven aan dit verzoek. In reacties laten de organisatie weten dat ze het wel willen en dat ze kijken naar de mogelijkheden. Als het al mogelijk is zal het geen gemakkelijk karwei zijn om op korte termijn een overslag te maken.

In China was er al wel een autofabrikant die die autoproductie heeft omgeruild voor een heel ander product. BYD is zich namelijk toe gaan leggen op de productie van mondkapjes. Daarbij hebben ze geen half werk geleverd: de productie ligt inmiddels op 5 miljoen stuks per dag. Dat was waarschijnlijk niet wat ze in gedachten hadden toen ze de naam Build Your Dreams bedachten, maar toch. Beademingsapparatuur is helaas een stuk minder makkelijk te produceren, dus dat wordt toch een ander verhaal.