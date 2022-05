Mansory F9XX is een dikke middelvinger naar Ferrari

Mansory verloor vorig jaar een rechtszaak van Ferrari, maar ze gaan gewoon door.

Mansory is berucht, want het is een tuner die nergens voor terugdeinst. Ze zijn bereid heel ver te gaan in het om zeep helpen van een design. En dat is een beetje jammer van alle tijd en energie die een ontwerpteam erin heeft gestoken. Maar ja, een lelijke bodykit aanbieden is nu eenmaal niet strafbaar.

Of toch wel? Mansory kreeg vorig jaar aan de stok met Ferrari naar aanleiding van hun ‘4XX Siracusa’, gebaseerd op de 488 GTB. De Italianen trokken aan het langste eind in de rechtbank. Niet omdat de bodykit in kwestie lelijk was, maar omdat Mansory in feite plagiaat gepleegd had. De bodykit was namelijk duidelijk geïnspireerd op de Ferrari FXX K.

Hebben ze bij Mansory hun lesje geleerd, na het verliezen van deze rechtszaak? Nee, Mansory komt nu doodleuk met de F9XX op basis van de Ferrari SF90. Deze heeft een hele extreme bodykit gekregen.

Dat mag gewoon, maar deze bodykit is opnieuw geïnspireerd op het XX-programma van Ferrari. Mansory heeft de letters nota bene in de naam verwerkt. Waar de vorige keer de FXX K de inspiratie was, heeft Mansory nu duidelijk bij de Ferrari FXX K Evo afgekeken. De advocaten van Ferrari kunnen dus de volgende rechtszaak gaan voorbereiden.

De Mansory F9XX is niet alleen een middelvinger naar Ferrari, maar eigenlijk naar iedereen. De tuner heeft de auto namelijk zo schreeuwerig mogelijk gemaakt. Alle frutsels die je maar kunt verzinnen zitten erop, uiteraard uitgevoerd in forged carbon. En dat matzwart al lang uit de mode is, daar heeft Mansory ook geen boodschap aan.

Mansory heeft niet alleen het uiterlijk van de SF90 op de schop gegooid, ze hebben de auto ook motorisch getuned. Op een auto vol met overbodige toevoegingen is dit misschien nog wel de meeste overbodige toevoeging. Een Ferrari SF90 heeft standaard namelijk 1.000 pk. Duizend.

Toch kon Mansory het niet laten: de SF90 heeft nu een systeem vermogen van 1.100 pk. Ook heb je met de F9XX 980 Nm koppel in plaats van 800 Nm. Daarmee zou je een top van 355 km/u moeten kunnen halen. Een sprintje van 0-100 km/u is in 2,4 seconden gepiept. Daarmee kun je er razendsnel vandoor gaan als Ferrari de auto komt vernietigen.