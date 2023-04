“Saabaru” op Marktplaats is voor de fijnproever

Je moet weten waar je aan begint want deze occasion van een Saabaru, de bijnaam voor de Saab 9-2X, is alleen uniek als je hem begrijpt.

Een auto ontwikkelen is duur. Een iets makkelijkere manier om goedkoop een auto op de markt te krijgen is door de ontwikkeling te delen met andere automerken. Samen een platform ontwikkelen, bijvoorbeeld. Een extreme versie is de rebadge. Waar één en hetzelfde model twee keer door twee merken op de markt wordt gebracht. Meestal met enkel een andere badge en vaak een iets ander design op detailniveau.

Saab-rebadges

Dat gebeurt eigenlijk alleen als fabrikanten financieel in zwaar weer zitten. Het neigt namelijk vaak naar een soort wanhoop. In dit geval namens Saab. Samen met GM wisten zij hun financiële wanhoop uit te stellen tot uiteindelijk 2011. GM had het liefst dat Saab gewoon hun badge op een standaard GM-product plakte, wat bij bijvoorbeeld de 9-7X ook gebeurde. Dat was een Chevrolet Trailblazer met Saab-neus, er was niks Zweeds aan de 5.3 liter V8 die voorin lag.

Saab 9-2X

En dan was er nog de 9-2X. Daar was het eigenlijk nog erger. GM had toen namelijk ook het grotendeels voor het zeggen bij Subaru en Saab moest maar diens Impreza stationwagon zowat ongewijzigd op de markt brengen. Dat werd de Saab 9-2X, in de volksmond vaak “Saabaru” genoemd. Op de neus na was het absoluut geen Saab. De motor was de 2.5 liter boxer die Subaru in hun Impreza Wagon (GG) had liggen. Daarmee had de 9-2X een leuke motor en dito rij-eigenschappen, al moet je er niet van verwachten dat het rijgedrag ‘des Saabs’ is. De Saabaru komt er echter mee weg, want je kunt het veel en veel erger treffen dan een Impreza qua rijden.

Saabaru occasion

Waarom je wellicht nog nooit van de Saabaru hebt gehoord is omdat de Saab 9-2X niet voor ons bedoeld was. Hij was namelijk vooral voor de VS bedoeld en daar is ‘ie in oké aantallen verkocht. In Nederland kon je wel een Subaru Impreza Wagon kopen, maar geen 9-2X. Mis je dus veel? Nee, tenzij je het Saab-neusje mooier vindt (en dankzij het ietwat ongemakkelijke uiterlijk van de Impreza kan dat vrij snel).

Vandaar dat de Saab 9-2X occasion van vandaag een bijzondere kans is. Volgens de RDW rijden er maar twee rond en aangezien die grijs en blauw zijn denken wij dat dit de derde is. Dat betekent waarschijnlijk dat je nog wel even zelf het importproces moet doorlopen. Niet alleen is dat onhandig, het is ook nog eens niet gratis. En daar begint eigenlijk de reden dat de Saabaru niet perse een rationele keuze is.

Want echt fris is ‘ie ook niet. De motor schijnt prima te lopen, maar die heeft er wel 244.344 kilometer op zitten. Het exterieur is niet in concoursstaat en er ontbreekt zelfs een paneel op de achterklep. Dat zou geen schande zijn, ware het niet dat de verkoper 6.995 euro ervoor wil hebben. Je hebt voor ongeveer de helft een Subaru Impreza in vergelijkbare staat. Da’s een slimmere koop.

Maar goed, een Impreza is minder uniek. De Saab 9-2X occasion is dus voor de fijnproever. Die hem nog wel een beetje wil opknappen. Leuk is het wel, verstandig is het niet. Kopen kan in ieder geval bij de verkoper op Marktplaats en je weet nooit of je die kans ooit nog krijgt. Dat maakt het wel spannend.