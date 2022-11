Verhoogde Porsche 911 beklimt grote vulkaan

Tja, je moet toch wat als je normaliter de verkooplijsten en Nürburgring-rondetijden-lijstjes domineert. Daarom is er nu een verhoogde Porsche 911 die bijzondere dingen kan.

De Porsche 911 is een zeer succesvolle auto, dat mag niet duidelijk zijn. Qua verkopen, Nürburgring rondetijden en dergelijke zijn de Duitsers niet te kloppen met hun over-ontwikkelde sportkever. Maar ja, uiteindelijk is Porsche wel telkens in strijd met zichzelf.

Want ja, de verkooprecords in de (duurdere) sportwagencategorie staan vaak al op naam van de Porsche 911 en hetzelfde geldt vaak voor tijden op de Nordschleife. Het is dus tijd voor een nieuwe uitdaging. Nou, de hebben ze gevonden en wel met deze speciale verhoogde Porsche 911.

Romain Dumas

Nou ja, het gaat eigenlijk om twee exemplaren. Technici van Porsche hebben twee 911’s bij de kladden gepakt en deze flink verhoogd. Het doel was om een verhoogde Porsche 911 te creëren die de hoogste vulkaan ter wereld kan trotseren.

En nee, dat is niet die vulkaan waar James May op reed in IJsland. Het gaat om de Ojos del Salado in Chili. Met onder andere Romain Dumas aan de leiding (die alle records met de Volkswagen ID-R aan diggelen heeft gereden de afgelopen jaren) lukte dat.

Het is een beste klim, namelijk meer dan 6 kilometer (6.007 meter) met barre temperaturen (tot min 30 graden). De 911’s zijn niet iets verhoogde 911′-jes. Ze hebben een bodemspeling van 35 centimeter dankzij nieuwe portaalassen.

Daardoor is er ook plaats voor enorme wielen met lekker ruig profiel. Van binnen is er weinig luxe. Er zijn twee koolstofvezel racekuipen, een rolkooi en zespuntsgordels om de coureur enn navigator op hun plaats te houden.

Verhoogde Porsche 911 is stiekem een C4S

Is er dan helemaal niets meer standaard? Jawel! De motor werd ongemoeid gelaten. De 3.0 zescilinder boxermotor komt rechtstreeks uit de Carrera 4S en is goed voor 450 pk en 550 Nm. De transmissie is de handbak met zeven versnellingen.

Wat gaat Porsche hiermee doen? Simpel: ze bereiden ons voor op een offroad-911. Er gaan al langer geruchten over de komst van een 911 Safari. Ruf heeft ‘m al (de Ruf Rodeo) en ook andere restomodders en tuners bieden soortgelijke producten aan.

Met name in de VS is het ‘Overlanding’ een enorme rage. Het maakt niet uit wat je hebt, het moet hoger en ruiger zodat je ermee, eh, over een zandpad kunt rijden. We verwachten dat de verhoogde Porsche 911 ‘Safari’ na de facelift op de markt komt.

