Nieuwe bedrijfswagen Toyota en Stellantis op komst

Met de nieuwe bedrijfswagen van Toyota en Stellantis is er nog meer keuze als je een grote bedrijfswagen zoekt.

Toyota en Stellantis gaan samen een grote bedrijfswagen ontwikkelen, aldus beide automotive concerns. Dat is een vrij logische stap. Op dit moment werken de twee al innig samen als het gaat om kleine en middelgrote bedrijfswagens. De Toyota ProAce City en ProAce zijn stiekem identiek aan de bedrijfswagens van Peugeot, Citroen en sinds kort Opel.

Toyota bouwt ook eigen bedrijfswagens, maar die zijn niet afgestemd op de Europese markt. Daarnaast worden de Toyota bedrijfswagens buiten Europa geproduceerd, waardoor er hogere importtarieven zijn en de concurrentie scheef is. Op deze wijze heeft Toyota beide problemen getackeld. Dat is ook de gedachte met de nieuwe grote bedrijfswagen van Stellantis en Toyota.

Nieuwe Toyota bedrijfswagen

De nieuwe grote bus zal boven de ProAce gepositioneerd worden. De productie vindt plaats in Polen (Gliwice) en de Sevel-fabriek in Italië (Atessa). Uiteraard wordt dit de opvolger van de huidige Citroen Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano en Peugeot Boxer.

Over exacte details willen ze bij Stellantis en Toyota niet ingaan. Ze laten echter wel vallen dat er een heuse elektrische variant aankomt. Er is al een ProAce City Electric en ProAce electric, dus zo vreemd is een elektrische variant niet. Zeker niet omdat bedrijfswagens doorgaans veel langer meegaan voordat ze worden opgevolgd door een nieuw type. Bij normale auto’s is dat zo’n 6 tot 7 jaar, bij bedrijfswagens soms wel meer dan 10 jaar.

Huidige model stokoud

Het is op zich logisch dat de huidige Boxer/Ducato/Movano een Toyota-versie krijgt. Dat is best een oude bus anno 2022. Sterker nog, de Opel Movano was vóór de overname van PSA (dat nu Stellantis heet) een stuk moderner. De basis voor het huidige model komt uit 2006 en werd in 2014 flink opgewaardeerd.

Een verschil is natuurlijk is dat Opel al Movano-klanten over de vloer hadden. Voor Toyota gaat het om een nieuwe markt met nieuwe klanten. Dan wil je wel met een frisse start beginnen, in plaats van een omgekatte Fiat Ducato uit 2006.

De nieuwe grote Toyota bedrijfswagen komt in 2024 op de markt. Tot die tijd zul je het met de ProAce City, ProAce, Hilux of LandCruiser moeten doen als je een Toyota op grijs kenteken wil.

