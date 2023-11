Kijk, de Bugatti Bolide heeft uitlaten in het interieur

Uitlaten die uitkomen in het interieur, dat is nog eens beleving! Oké… ze zijn niet echt.

Het gebeurt niet vaak, maar er is op dit moment een automerk wat niks te verkopen heeft. We hebben het over Bugatti, die begin dit jaar de Chiron en alle afgeleiden daarvan uitverkocht had. Zodoende kun je al het hele jaar niks meer bestellen bij Bugatti. Ook al had je dat misschien nog niet gemerkt.

Om deze reden heeft Bugatti ook weinig nieuws te melden, maar nu hebben we toch nog een nieuwtje. Bugatti laat namelijk het interieur zien van de Bolide. Hadden we dat niet al lang gezien…? Jawel, maar dat was nog het interieur van de concept versie. De productieversie hadden we nog niet vanbinnen gezien.

Meestal is de productieauto minder futuristisch dan de conceptversie, maar hier is het precies andersom. De definitieve versie van de Bugatti Bolide heeft juist een interieur wat je alleen in een concept car verwacht. Het is ook volledig uniek, in de zin dat het geen enkel onderdeel wordt gedeeld met de Chiron.

Het meest opvallende element zijn de vier ‘uitlaten’ die de middenconsole flankeren. Uiteraard zijn dit geen echte uitlaten, maar ventilatieroosters van de airco. De Bolide mag dan wel een circuitauto zijn, dat betekent niet dat je het zonder airco hoeft te stellen.

Wat verder opvalt is het X-vormige stuur, wat het prototype ook niet had. Daarmee keert het X-thema, wat aan de buitenkant heel duidelijk aanwezig is, dus ook terug in het interieur. Zoals een echte raceauto betaamt is het stuur voorzien van de nodige knoppen

Het stuur is het ook afneembaar. Je kunt dus niet alleen je Bugatti-sleutel op de toonbank gooien, maar ook je hele stuur. Dan moet het wel een bar zijn naast het circuit, want je mag er niet mee de openbare weg op. Tenzij Lanzante de auto alsnog straatlegaal weet te krijgen…

We zullen ook nog even de krankzinnige cijfers noemen, mocht je die vergeten zijn. In productietrim levert de Bolide 1.600 pk op een gewicht van 1.450 kg. Dat is minder dan eerder beloofd, maar er valt mee te leven. Er worden slechts 40 exemplaren van de Bolide gemaakt, die allemaal al uitverkocht zijn. Net als alle andere Bugatti’s.