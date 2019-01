Oplichter koopt 2 ton aan luxe bakken voor vijf euro

Een prestatie.

Kent u dat verhaal van de man die binnen vijftien ruilbeurten een paperclip in een volledig huis wist om te toveren? Goed, dan zult u ook begrijpen dat lang niet iedereen zo netjes is als hij. Zij die eenzelfde wonder willen verrichten maar niet beschikken over dergelijke overtuigingsvaardigheden, moeten het via een andere weg zien te redden. Een criminele weg, zo wilt u.

Afgelopen week heeft de politie van Clearwater, Florida, een man betrapt die een wel heel interessante manier had gevonden om zich liefst vier luxe auto’s te kunnen veroorloven. Nadat hij bij een lokale bank, Navy Federal Credit Union, een rekening had geopend voor slechts 5 dollar, besloot hij zich te richten op een aantal nabijgelegen autodealers.

Keith Greene, zoals de inmiddels achter tralies verkerende man heet, begon allereerst met het schrijven van e-mails naar Complete Auto Remarketing Specialists (CARS) in Tampa met de vraag of hij een Mercedes en een Range Rover kon kopen. Omdat er tijdens het proces geen alarmbellen gingen rinkelen in het hoofd van de verkoper, liet deze Greene twee cheques schrijven van bij elkaar ruim 40.000 dollar. De auto’s werden meegegeven voordat het geld bij de dealer was binnengekomen. Green had het bedrijf ervan weten te overtuigen dat het geld spoedig zou arriveren. De oplichter herhaalde dit trucje niet veel later bij een andere dealer. Hier wist hij nog een Mercedes en een Infiniti binnen te weten halen. Bij elkaar ging het om ongeveer 200.000 dollar aan auto’s.

Na ruim zes weken was het geld nog niet aangekomen en waren de dealers hun aarzeling gepasseerd. Een onderzoek werd gestart en Greene werd later door de politie gearresteerd, onder andere op verdenking van fraude. Inmiddels heeft een van de dealers beide auto’s terug, terwijl een van de wagens van de Infiniti-verdeler nog altijd zoek is. (Bron: WFLA)