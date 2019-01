Zo ziet de Formule 1 eruit in 2050

Althans, als het McLaren ligt.

De Formule 1 zit nooit stil. De evolutie en revolutie in de sport zijn altijd zichtbaar. En hoorbaar trouwens, zeker toen de sport in 2014 overging op kleine V6 turbotorretjes. Supergoed om een ecologisch punt mee te maken, maar het vermaak in de sport was minder. Formule 1 is altijd een spectaculaire sport geweest en het geluid is daar een onderdeel van. Voor McLaren pakte dat helemaal niet goed uit. Het merk ging samenwerken met Honda, dat bizar slechte motoren bouwde. In korte tijd gleed het eens zo prestigieuze McLaren af van topper naar tobber achteraan het veld.

McLaren kijkt lever naar voren, zeker nu de Renault motoren niet zo veel verbetering op lijken te leveren als eerst werd ingeschat. Wellicht dat McLaren Applied Technologies zijn vizier zet op iets dat wat verder gaat in de toekomst, 2050 om precies te zijn. Dat is namelijk het jaar dat McLaren 100 jaar in de autosport actief is. Dat Max Verstappen in 2050 precies 57 jaar oud is, wordt overigens met geen woord over gerept. Raar.

McLaren noemt het project de MCLExtreme en zoals we kunnen zien wordt de auto nog steeds bestuurd door een persoon (een vrouw zelfs!) en is het een open wheeler. De MCLExtreme wordt aangedreven door elektromotoren. Deze kunnen zoveel vermogen opwekken dat een snelheid van 480 km/u tot de mogelijkheden behoort. Om niet flauw te vallen door de g-krachten, moetende coureurs een G-suit, net zoals gevechtspiloten dragen.

Verdere gadgets zijn de zichzelf reparerende banden (zoals James Bond ook had op zijn BMW 750i in Tomorrow Never Dies) en een A.I. Co-piloot die iedereen die nu nog aan aan de pitmuur staan vervangt. Verder heeft de MCLExtreme Active aeropdynamica (zoals de Mitsubishi 3000 GT in 1995). Naar het schijnt willen de fans meer interactie met hun idolen. Mede daarom verkleurt de auto al naar gelang de emoties van de bestuurder. Volgens Mclaren zijn er langere circuits nodig voor deze generatie F1-auto’s.