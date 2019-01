NÅD?! Koenigsegg en herboren Saab slaan handen ineen

Zweden (en een klein beetje China) in wederopstand.

De Chinese Evergrande Group heeft sindskort een meerderheidsaandeel genomen in het herrezen Saab, nu genaamd National Electric Vehicle Sweden (NEVS), en het heeft niet lang geduurd voordat we hiervan de gevolgen in beeld krijgen. NEVS heeft vandaag namelijk een investering gedaan van 150 miljoen euro Koenigsegg. Hiermee neemt het een aanzienlijk belang in de maker van hypercars. Daarnaast starten de twee een joint venture en delen ze grootse ambities.

De investering is vanmiddag aangekondigd door de CEO van NEVS, Kai Johan Jiang. Volgens de Chinees neemt NEVS een belang van 20 procent in Koenigsegg door 150 miljoen euro te investeren in de hypercarfabrikant. Hoewel dit voor Koenigsegg kan duiden op een mogelijke uitbreiding van de huidige activiteiten, wil NEVS nog niet concreet vaststellen wat de plannen precies zijn. Dat gezegd hebbende, er moeten binnen enkele jaren “duizenden Koenigseggs per jaar uit de fabrieken komen rollen” die flink goedkoper zijn dan de miljoenenbolides van nu, aldus de CEO.

Belangrijker nog is het feit dat NEVS en Koenigsegg samen een joint venture zijn begonnen. Binnen het samenwerkingsverband is 65 procent van de aandelen in handen van NEVS, terwijl de overige 35 procent in handen is van de Zweedse hypercarmaker. Samen willen de autobedrijven elektrische auto’s en hypercars maken, evenals een product (auto) ontwikkelen voor een nog onaangeboorde markt. NEVS heeft ongeveer 130 miljoen euro geïnvesteerd om de joint venture te verwezenlijken. Koenigsegg heeft geen geld geïnvesteerd, maar levert in plaats daarvan juist zijn technische informatie en kennis aan om de samenwerking te stimuleren.

De komende maanden zullen we meer horen over de plannen van NEVS en Koenigsegg.

Beeld: Koenigsegg One:1, door @dutchstylez