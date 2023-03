Volkswagen doet er een schepje bovenop: nog meer elektrische auto’s

Volkswagen heeft haar ambities bijgesteld en is van plan om nog meer elektrische auto’s te verkopen.

De naam zegt het al: ze willen auto’s verkopen voor het volk. En die willen (of beter gezegd: moeten) elektrisch rijden, toch? Eerdere ambities om 70 procent van alle verkochte auto’s elektrisch te laten rijden gooien ze overboord, want dan kan wel wat meer!

Volkswagen en elektrische auto’s

Die 70 procent is al behoorlijk ambitieus, maar Volkswagen acht het niet genoeg. De autofabrikant heeft dan ook de verkoopdoelstellingen voor elektrische auto’s behoorlijk verhoogd. In 2030 moet minstens 80 procent van alle in Europa geleverde voertuigen volledig elektrisch zijn, aldus directeur Thomas Ulbrich.

Verrassend is het niet echt. Dit omdat Europa een ban op nieuwe brandstofauto’s zal instellen in 2035. Er wordt hierover nog wat geprutteld door wat landen, maar het ziet er naar uit dat het verbod er echt zal komen. Tja, dan kan je beter maar de sprong naar voren maken. Voor andere markten, zoals China en Amerika, blijven de doelstellingen hetzelfde. Voor deze markten is het doel om 50 procent van alle auto’s elektrisch te leveren, aanzienlijk lager dus.

Markt

Volkswagen doet het op dit moment al goed in Europa wat betreft elektrische auto’s. Echter, de 80 procent is nog lang niet in zicht. Nu is dat namelijk nog maar tien procent. De nieuwe doelstelling is ambitieus te noemen. Dit geven ze ook aan, maar ze voelen zich verplicht om deze hoge doelen in te stellen, omdat ze altijd ‘een leidende rol hebben gespeeld in dit soort kwesties’.

Nou prima, maar de vraag is hoe ze dit willen gaan bereiken. En daar hebben ze ook een antwoord op: er moeten meer ID-modellen komen. Denk bijvoorbeeld aan de ID.7 sedan of een instapper die minder dan 25k euro moet gaan kosten.

Die laatste zou de naam van het merk eer aan doen, nu zijn elektrische auto’s veelal nog schreeuwend duur. We gaan het zien.