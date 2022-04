Opmerkelijk: MINI gaat weer racen mét verbrandingsmotor

Racen met een elektrische MINI is wat lastig met een endurance race.

De afgelopen jaren trokken meer en meer autofabrikanten zich terug uit traditionele racekampioenschappen. In plaats daarvan werd de focus verplaatst naar elektrisch initiatieven zoals de Formule E. Want racen met een pure verbrandingsmotor, dat is geweest, toch? Nee hoor, MINI doet het andersom en gaat juist weer racen.

MINI terug na 10 jaar racepauze

Na een pauze van 10 jaar is MINI met de John Cooper Works weer in actie te zien tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Deelname aan de race dit jaar is officieel bevestigd door het Britse automerk. De auto zal ingezet worden door het team Bulldog Racing en gaat meedoen in de SP3T-klasse.

Aan de krachtbron is niets gedaan. De 2.0-liter viercilinder benzinemotor met turbo poept er 306 pk en 450 Nm uit. Aan het blok is een 8-traps Steptronic automaat gekoppeld. Uiteraard hebben er wel andere aanpassingen plaatsgevonden om de MINI John Cooper Works klaar te maken voor het racen.

Laten we de belangrijkste wijzingen behandelen. Deze staan opgesomd hieronder.

Benzinetank vergroot naar 100 liter

Volledige rolkooi installatie

Aanpasbare achterspoiler geïnstalleerd

Diffuser en splitter toegevoegd

Sportuitlaat met racekatalysator

BMW M Performance remmen

Gewichtsbesparing met lichtgewicht ramen van Makrolon

Aanpasbare ophanging geïnstalleerd

De 50ste editie van de 24 uur van de Nürburgring zal plaatsvinden in de periode van 26 tot en met 29 mei.