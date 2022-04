Gelekt: is de achterkant van de BMW i7 beter te pruimen?

Na de controversiële voorkant is nu ook de achterkant van de BMW i7 gelekt. Hier hebben de ontwerpers het gelukkig iets rustiger aan gedaan.

BMW is nooit vies geweest van controversieel design, maar tegenwoordig lijkt het alsof ze willens en wetens aan het provoceren zijn. Naast veel te grote nieren en afgezakte uitlaten, introduceren ze nu ook gespleten koplampen. We waren al voorbereid met diverse teasers, maar de eerste gelekte afbeelding van de i7 was toch even schrikken.

Dat BMW de neus verpest is natuurlijk heel jammer, maar misschien valt de rest van de auto nog mee. Daar kunnen we nu een oordeel over vellen, want er is een nieuwe afbeelding van de BMW i7 gelekt.

Op dit plaatje is de auto driekwart van achteren te zien. Zodoende kunnen we de eerste blik werpen op de zijkant en achterkant van de BMW i7. Die zijn gelukkig een stuk traditioneler dan de voorkant.

De i7 is wat hoekiger vormgegeven dan de laatste 7 Series en daarmee lijkt BMW terug te grijpen naar de E38. Aan de achterkant vallen de smalle achterlichten op. De achterbumper is redelijk uitgesproken, waarschijnlijk om het gebrek aan uitlaten te compenseren. Het ziet er wel een beetje aftermarket uit.

Je vraagt je misschien nog af welke auto links in beeld te zien is. Dat is de vernieuwde X7. De X7, i7, 7 Serie en de XM zullen straks de topmodellen zijn van BMW. Al deze auto’s zullen de gespleten koplampen krijgen, dus wen er maar alvast aan.

De officiële afbeeldingen krijgen we overmorgen te zien. Dan wordt de BMW i7 in zijn geheel onthuld.

Via: @wilcoblok op Instagram