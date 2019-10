Opsporing verzocht: de Alpina D5 van een AB-lezer

Jatmozen gonna jatmoos.

Het is alweer ruim een maand geleden dat we je hulp inschakelden voor het terugvinden van een gejatte auto. Destijds ging het om een Mégane RS. Helaas is het nu weer raak, want wederom is blits bezit ontvreemd van een autoliefhebber. Dat kunnen we natuurlijk sowieso niet over onze kant laten gaan en des te minder als het een van ‘de onzen’ betreft.

De gestolen waar betreft in dit geval een Alpina D5 van de F10 generatie. Het kenteken dat op de auto hoort te zitten is 34-XFF-6. Zoals dat gaat in dit soort gevallen, is dit er naar verwachting inmiddels afgehaald. Doch als ekte autoliefhebber herken je een Alpina natuurlijk uit duizenden, dus mocht er de komende tijd een grijs exemplaar op je pad komen, houd dit bericht dan even in het achterhoofd.

AB-Lezeres Ingrid weet ons verder te vertellen dat de auto rond vier uur ’s nachts is ontvreemd van hun oprit door drie man. De noeste arbeiders waren duidelijk bedreven in hun ambacht, want ze hadden de dikke Fünfer binnen tien minuten in hun bezit, ondanks dat er ook nog een andere auto voor de Alpina stond op de oprit. Op autojunk is de auto een aantal keer geüpload. Plaatjes vind je hier, hier en hier. Tips mogen naar [email protected] en naar de politie.