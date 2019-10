Volkswagen flirt opzichtig met Tesla

Get a room...

We hebben in het verleden veel plezier gehaald uit de gekke bokkensprongen die VAG heeft gemaakt om Tesla te kleineren of op zijn minst te trolleren. De gedachte was dat de gigant uit Wolfsburg de orka was die speelde met de zeehond genaamd Tesla voordat hij die verscheurt en verorbert. Inmiddels zijn we echter een paar jaar verder en speelt zich een heel ander scenario zich af. VAG heeft nog altijd moeite Tesla te matchen op zaken als actieradius en dus zijn de plaagstootjes van weleer verstomd. Was het dan allemaal gewoon een gevalletje meisjes plagen kusjes vragen?

Het lijkt er wel op als we de laatste uitlatingen van VAG CEO Herbert Diess in ogenschouw nemen. De nieuwe bonentellende roerganger werd bij een PR-evenement voor de nieuwe Golf door een reporter uitgedaagd opnieuw wat honende opmerkingen over Tesla te maken. De gewiekste journo vroeg Diess namelijk of hij dacht dat Tesla in de problemen zit vanwege de bescheiden afzet van het merk. Der Herbert liet zich echter niet verleiden. In tegendeel zelfs: hij had juist niets dan lof voor Tesla:

Tesla is not niche. The Model 3 is a large-series model and they are one of the biggest manufacturers of electric-car batteries. We have a lot of respect for Tesla. It’s a competitor we take very seriously.

Dat is een serieuze about-face ten opzichte van de billboards en dergelijke die eerder vanuit kamp Volkswagen kwamen. Maar het goede nieuws voor Diess is dat Tesla wel open lijkt te staan voor zijn avances. Onlangs liet Elon Musk namelijk weten dat ‘Volkwagen meer doet dan alle andere grote concerns aan elektrificatie’ en dat Diess zijn steun in ieder geval heeft. Ondanks dat Diess het onlangs hardnekkig ontkende, geeft je dit toch te denken of er iets waar is van de geruchten dat Volkswagen een belang in Tesla wil nemen. Love is in the air…