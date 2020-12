Lexus IS XE30 2013-2020 occasion aankoopadvies - Autoblog.nl

Is het Japanse alternatief voor een Duitse sportsedan een aanrader? We zoeken het voor je uit in dit occasion aankoopadvies van de Lexus IS XE30.

Deze generatie Lexus IS gaat al weer sinds 2013 mee en nu eind 2020 is de auto inmiddels vervangen, maar niet voor De Europese markt. Sindskort kunnen Aziaten en Amerikanen genieten van de nieuwe generatie Lexus IS.

Die generatie is meer een redelijk ingrijpende facelift, dan een compleet nieuw model. Qua styling kan de Lexus IS het nog wel hebben overigens. Destijds was het best een radicaal ontwerp en die is dus redelijk fris gebleven.

Qua aandrijflijnen was de keuze in Nederland beperkt: we kregen alleen de hybride versie, die overigens nog eventjes fiscaal gunstig zakelijk was te rijden. De zescilinder en tweeliter turbo gingen dus helaas aan onze neus voorbij.

Op papier is de 223 pk van de IS300h op zich voldoende, maar in de praktijk komen deze hybride pk’s er wat minder enthousiast uit. Dat is niet erg, maar wel goed om te weten voor de proefrit.

Aandachtspunten Lexus IS XE30 occasion

De Lexus IS houdt het kwaliteitsimago in ere. Er zijn een aantal problemen maar deze doen geen schade aan de reputatie van het Japanse merk: er zijn weinig structurele problemen te vinden. Toch zijn er een paar dingen waar je op moet letten, dus loop even door de punten van het occasion aankoopadvies van de Lexus IS XE30 heen.

Carrosserie en interieur

Er zijn wat klachten geweest met rammels in het interieur, meestal van de voorspeakers of een ventilatie uitstroomopeningen.

De motorkap komt bij een aanrijding met voetgangers naar boven. Dat kan óók gebeuren als je een dier raakt.

Controleer de voorbumper op steenslag, sommige eigenaren klagen daarover.

Aandrijflijn

Er is weinig negatiefs te melden over de aandrijflijn. Het enige soms optredende issues zijn brommende bijgeluiden bij snelheden tussen 80 en 110 km/u. De traploze CVT versnellingsbak zorgt er bij constante snelheden voor dat het toerental laag wordt gehouden.

De hybride aandrijflijn kan heel zuinig zijn, maar het verbruik kan oplopen als je (veel) op hogere snelheden rijdt. Niet dat we in dat Nederland nog veel mogen, maar toch.

Onderstel

De achterremmen kunnen bijgeluiden gaan maken. Het zijn klikkende geluiden die je het best hoort als je langzaam manoeuvreert en remt. Er is dan wat speling op de remklauwen.

Elektronica

Het infotainment-systeem is niet het sterkste punt van de Lexus IS. Zorg er in ieder geval voor dat de laatste versie van de software aanwezig is.

De bediening met de “Remote Touch Mouse Control” laat te wensen over, zeker als je aan het rijden bent is het lastig om dit ding te bedienen.

Een melding over een hybride-systeem dat niet wil starten, al dan niet gecombineerd met stoelen en spiegels die traag naar de goede stand gaan, is een teken dat de 12 volt accu te lage spanning heeft. De aansluiting kan een issue zijn of de accu zelf moet worden vervangen. Het gaat hier NIET om de hybride batterij, maar om een reguliere auto accu. Bij de Lexus IS300h zit deze overigens in de kofferbak.

Motoren

Welke kleur wilt U uw hybride IS hebben? Dat is de enige vraag die de Lexus dealer je stelt. Er is geen diesel meer en de reguliere benzines kwamen niet naar Nederland. De rest van de wereld heeft nog de keuze uit een 2.0 turbo, een 2.5 liter grote V6 en een 310 pk sterke 3.5 V6 gehad. Wij moesten het doen met de 2.5 liter vierpitter met hybride-technologie.

Hybride (benzine – elektrisch)

223 pk/ 221 Nm

0-100 km/u: 8,3 sec.

Topsnelheid: 200 km/u

Aanbod Lexus IS op Marktplaats

De Lexus IS is nooit een echte hardloper qua verkopen geweest, maar er staan ruim 80 exemplaren van de tweedehands Lexus IS van deze generatie op Marktplaats. De prijzen van de Lexus IS beginnen bij 15 mille en lopen op tot net geen halve ton voor praktisch nieuwe exemplaren. Voor het totale aanbod van de Lexus IS kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.