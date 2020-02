‘Opvolger kleine Porsche 914’

Komt er dan toch een opvolger voor de puristische 914

Vergeet de Golf R en mocht je een Audi TT RS overwegen zet deze dan ook maar uit je hoofd. Hoofd van de Porsche ontwerpafdeling, Michael Mauer, laat zich namelijk enthousiast uit over een betaalbaar instapmodel. Een instapmodel waar bijna geen elektra in zit. Terug naar de basis kunnen we ook letterlijk nemen, Ferry Porsche bracht de 914 namelijk ook uit als betaalbaar instapmodel.

Terug naar 1969

In 1969 kwam de 914 na een ontwikkelingsfase van 5 jaar op de markt. Ferry Porsche wilde jonge automobilisten in een Porsche zetten. Zijn zoon was hoofd van de ontwerpafdeling en ging met zijn team aan de slag. Hoewel het ontwerp van de 914 op zichzelf staat heeft het team van Ferdinand Alexander inspiratie gehaald uit de 550 Spyder. De 914 kwam namelijk met een middenmotor. De jonge generatie moest het doen met een 1.7 viercilinder boxer.

Typisch Porsche

Sinds 2004 is Michael Mauer verantwoordelijk voor het design van Porsche, hij is pas de derde hoofdontwerper in het bestaan van Porsche. Hij blikt terug op het proces en het ontwerp van de Porsche 914. Typerend voor Porsche zijn volgens Mauer de hoge spatborden. Deze laten goed zien wat de lengte van de neus is. Dit zien we ook in huidige modellen terug. Niet alleen in het ontwerp van de 914 waren typische Porsche kenmerken terug te vinden. De middenmotor was ook echt iets van Porsche.

Een puristisch instapmodel zou typisch iets voor Porsche zijn Michael Mauer – Hoofdontwerper Porsche

Het is opvallend te noemen dat de hoofdontwerper de 914 zo analyseert. Het ideaalplaatje heeft volgens Mauer bijna geen elektra. Een Porsche waaraan alles nog mechanisch is klinkt in deze tijd als een onwerkelijke droom.

Zou Porsche nog een keer teruggaan naar de basis en met een opvolger van de 914 komen?

bron: Porsche newsroom