Gelekt: de nieuwe Hyundai i20

De derde generatie van de i20 is een sportieve verschijning.

Voordat Hyundai de gelegenheid heeft om de auto zelf te presenteren heeft de nieuwe i20 zijn weg naar het internet al gevonden. Het model is qua design duidelijk anders dan de vorige generatie, die alweer uit 2014 stamt.

Wat Hyundai al wel de wereld in had gestuurd: twee schetsen van de nieuwe i20. Helemaal een verrassing is het design dus niet. Aangezien schetsen vaak nogal overdreven zijn qua verhoudingen kan het uiteindelijke model soms tegenvallen. Deze keer valt dat echter reuze mee.

We zien een scherp gelijnde auto voor ons. De neus van de splinternieuwe Hyundai i20 toont veel overeenkomsten met die van de gefacelifte i30. Die moet ook nog onthuld worden, maar het front kregen we alvast te zien in een teaser. Aan de achterkant draagt de achterspoiler bij aan de sportieve uitstraling.

De nieuwe i20 is ontworpen volgens de nieuwe designtaal van Huyndai: Sensuous Sportiness. De eerste productieauto die volgens deze filosofie is ontworpen was de nieuwe Sonata. Daar was het Sportiness-gedeelte echter nog niet heel duidelijk aanwezig. Bij deze i20 is dat gelukkig wel het geval.

De Hyundai i20 moet het op gaan nemen tegen auto’s als de Polo en de kersverse Corsa en 208. Voor technische details moeten we nog even geduld hebben tot de officiële onthulling. De auto zal zijn opwachting maken op de beurs van Genève.

Foto’s via: Carscoops.com