Wordt Volvo het eerste Europese merk met een solid-state batterij?

Komt dat Chinese moederbedrijf toch van pas.

We horen al jaren dat de solid-state batterij er aan zit te komen. De ene na de andere doorbraak werd gemeld, maar het lukte de technologie maar niet om uit een lab breken. Daar komt dit jaar verandering in, want de sloten zijn van de Chinese laboratoria. De solid-state batterij zal zich binnenkort tussen de lokale bevolking begeven.

Dit keer dus geen onbedoeld lek, maar een doelbewuste exercitie. Geely, het moederbedrijf van onder andere Lotus, Zeekr, Lynk & Co en natuurlijk ook Volvo, laat namelijk weten dat het de eerste ‘all-solid-state battery’ in 2026 produceert en snel daarna in een voertuig plaatst voor de zogenoemde ‘vehicle validation’.

Dat wil zeggen dat Geely een test in gang zet om te zien hoe het nieuwe accupakket zich in een daadwerkelijk voertuig houdt. In welk voertuig Geely de batterij gaat testen, laat het bedrijf helaas niet weten. Ook laat het voor de rest niets los over eventuele vervolgstappen zoals massaproductie en welk merk de eerste zal zijn om met de solid-state-technologie te mogen pronken.

De voordelen van solid-state batterijen

Mocht je nog niet helemaal op de hoogte: de solid-state batterij is anders dan de batterijtechnologie die we nu in elektrische auto’s zien, omdat het elektrolyt (de geleider) in het accupakket niet vloeibaar, maar solide is. Dit heeft als voordeel dat de batterij niet alleen veel veiliger is (het brandgevaar neemt aanzienlijk af), maar ook een hogere energiedichtheid oplevert. In het geval van Geely zou het gaan om een verhouding rond de 400 wattuur per kilo. Voor de beeldvorming: een lithium-ion-batterij haalt gemiddeld 250 Wh/kg.

Een van de grootste problemen waar men tegen aanloopt bij de batterijtechnologie, naast de prijs, is het uitzetten van de accu’s bij een volle lading en langzaam krimpen bij ontlading. Dit verschil in omvang maakt het lastig om de solid-state batterij in te bouwen.

China zet groots in op solid-state

In China wordt er dit jaar hard aan de ontwikkeling van de solid-state-technologie getrokken. Er is een landelijk activatieplan in werking die accu- en autofabrikanten aanspoort om meer in te zetten op zowel onderzoek als testen van de technologie. Het land is voornemens om de voorsprong op de accumarkt koste wat kost vast te houden.

Geely is overigens niet de enige autogigant die onder dit staatsprogramma aan het versnellen is. Dongfeng, Chery, Sunwoda en SAIC zetten ook stappen, waarbij Dongfeng al sinds 14 januari aan het testen is geslagen met een auto met een solid-state batterij en aangeeft dat het in september wil beginnen met de massaproductie.

Via CarNewsChina