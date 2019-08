Nederlandse prijs Audi SQ8 TDI is bekend

Rondblaffen in je dikke V8 TDI. Kost dat?

Audi heeft de prijs bekendgemaakt van de SQ8 TDI, het paradepaardje onder de sportieve Q-modellen. Tot de RS Q8 komt tenminste. De SQ8 TDI beschikt over een 435 pk sterke diesel-V8 en een monsterlijke 900 Nm aan koppel.

Het maximaal koppel is tussen 1.250 en 3.250 tpm beschikbaar. Met het gaspedaal maximaal gevloerd sprint de SQ8 TDI in 4,8 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid is uiteraard begrensd op 250 km/u. Het blok is gekoppeld aan een 8-traps tiptronic automaat en uiteraard komt de SQ8 TDI met quattro vierwielaandrijving. De V8 TDI heeft een 48-voltsysteem mild-hybrid systeem (MHEV) die het verbruik met 0,5 liter op 100 kilometer drukt.

Allemaal mooi en aardig, maar al dat lekkers komt natuurlijk met een prijskaartje. Zeker in Nederland, waar dikke diesels een duim omlaag vanuit Den Haag krijgen. De Audi SQ8 TDI is er vanaf 160.010 euro. Dan heb je een ‘kale’ SQ8 TDI. Standaard zaken op dit model zijn onder andere adaptieve luchtvering, MMI navigatie plus, Bang & Olufsen Premium soundsystem en bedien- en verwarmbare sportstoelen. Die vanafprijs kun je zelf lekker omhoog schoppen, want de SUV is in deze uitvoering inmiddels te vinden in de Nederlandse configurator. De SQ8 TDI is per direct te bestellen.