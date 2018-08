Opvolger Marchionne blundert, Ferrari onderuit

Sergio Marchionne laat zijn opvolger in een spreekwoordelijke puinhoop achter.

De wereld heeft even een week de tijd gehad om te rouwen om de topman van FCA en Ferrari Sergio Marchionne. De Italiaan laat echter een groot bedrijf achter die in handen valt van Mike Manley voor FCA en Louis Carey Camilleri voor Ferrari. Bij Ferrari gaan de zaken echter nu al niet precies meer van een leien dakje. Sterker nog, het bedrijf gaat financieel hard achteruit.

Al was Camilleri dicht betrokken bij de beslissingen van Marchionne, hij vond de beslissingen voor het bedrijf op korte termijn een beetje ambitieus en vol met risico’s. Komt eigenlijk wel overeen met de Sergio Marchionne die wij kennen, denk maar aan de plannen voor Alfa. Maar Sergio kwam er meestal mee weg. Hij heeft wel mooi een set nieuwe Alfa’s de weg op gestuurd die het publiek zeer tevreden stellen. Op Lancia na doet FCA het eigenlijk over het algemeen wel prima.

Voor Camilleri pakt het anders uit. De Italiaan dropte de claim in een gesprek met analisten, die het presenteerden alsof ‘te ambitieuze plannen’ betekenen dat de plannen op geen enkele manier haalbaar zijn. Zo verliezen aandeelhouders het vertrouwen in het merk met het steigerende paard, waardoor de marktwaarde keldert. Dalen tot 12% zijn gemeten in New York, wat de ergste daling sinds 2016 is. Ferrari zal aan de bak moeten om deze cijfers weer om te keren tot positief nieuws. Wanneer kwam die SUV?

Bij Manley van FCA gaat het wel de goede kant op. Door de positieve verkoopcijfers van 2018 tot zover lijkt er door aandeelhouders wél genoeg vertrouwen in FCA te zijn. De kelderende aandelen van Ferrari vonden plaats rond het middaguur van 1 augustus, maar ze zitten momenteel weer in de lift. We hopen dat beide bedrijven stabiel blijven, zodat Sergio’s werk voor de concerns niet voor niks is geweest. (via Bloomberg)