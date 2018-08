TechArt snapt de Porsche 911 Carrera T niet helemaal

Ja, leuk, maar...

De Porsche 911 is momenteel één van de meest veelzijdige auto’s van het moment: voor elke wens is er een versie van het Duitse icoon. De auto wordt in principe in de markt gezet als een combinatie tussen een ‘Gran Turismo’ en een sportauto. De Carrera-versies zijn simpel, de Turbo-versies zijn compleet en snel, de GT2-versies zijn übersnel en de GT3-versies zijn puristisch. Tenminste, op papier. De meest puristische 911 staat namelijk nog helemaal niet zo lang in de prijslijsten. Dat is namelijk de Carrera T (rijtest).

Wat is er zo speciaal aan de Carrera T? Dat het de eenvoudigste 911 is. De motor levert een bescheiden 370 pk, hij komt standaard met een eenvoudige handbak (maar ook een PDK-bak is beschikbaar) en een achterbank of infotainmentsysteem staan allebei op de optielijst. Overigens kosten die beide opties geen cent als je ze wél wilt. Ook qua uiterlijk is de auto eenvoudig: behalve een zwarte streep op de zijkant met ‘Carrera T’ erop (die overigens ook zonder bijbetaling er niet op hoeft) is het gewoon een 911. Geen heftige spoilers of splitters, geen carbon onderdelen, niks. Hij mag dan iets duurder zijn dan de reguliere Carrera, het is geen peperdure supergelimiteerde 911. Gewoon een bereikbare, puristische 911.

Alles aan deze auto is dus ontworpen met de puristische sportwagenliefhebber in het achterhoofd. En zoals we weten helpt het dan niet om het vermogen te boosten, je wilt gevoel. En met een laag gewicht en een handbak is de auto dus eigenlijk nagenoeg perfect. “Niet waar!”, aldus TechArt. De Duitse tuner staat niet bepaald bekend om subtiele projecten, dus dan valt deze gele 911 nog best mee, toch?

Het probleem is dan ook niet dat een Carrera T niet het goede startpunt is. Het probleem is wat TechArt wil bereiken. Ze voeren namelijk het vermogen van de T op naar 430 pk, tevens krijgt de auto dikke velgen en een nieuwe uitlaatset mee, die per vier pijpen uit de achterkant komt. Normaal subtiele doch effectieve mods, maar niet voor de Carrera T. Die moet gewoon lekker simpel blijven. Blèren doe je maar met een 911 Turbo.

Mocht je nou toch de meerprijs van de Turbo willen rechtpraten bij TechArt, dan kan dat voor 8.000 euro. Naast de T is de tuningset ook beschikbaar voor de hele Carrera-serie, ook de 4S en de GTS. Laatstgenoemde krijgen een toch best flinke pk-boost naar 510 stuks. Da’s net geen 991.2 GT3 RS. Bij die auto’s zal TechArt puik werk leveren. Maar voor de Carrera T slaan ze, wat mij betreft, de plank volledig mis.