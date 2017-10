Ferrari SUV officieel bevestigd door Marchionne

Welles, nietes, welles, nietes. Het sneeuwt definitief in de hel: er komt een Ferrari SUV.

Gisteren kondigde De Coltrui (ook bekend als Fiat Chrysler eindbaas Sergio Marchionne) aan verslaggevers op de New York Stock Exchange aan dat ze bij Ferrari definitief hun ziel verkocht hebben. De bouwer van louter sportwagens gaat aan de SUV. Was er eerder nog een hardnekkig gerucht dat Ferrari twijfelde, inmiddels is het dus zeker.

In een gesprek met verslaggevers vertelde Marchionne namelijk dat de Fiat Chrysler niet gaat breken met Jeep. Bovendien is men het overwegen van een SUV voor Ferrari voorbij. Men moet vooral nog een ei leggen over het aantal te bouwen SUV’s, een beslissing die de komende dertig maanden genomen moet worden. Voorlopig kunnen spotters dus nog even door de PC Hooftstraat hobbelen zonder een offroad-gedrocht met Ferrari-badge op de neus tegen te komen.

Marchionne zegt dat Ferrari “dead serious about this” is. Hij noemt het overigens een “FUV”, maar of dat komt doordat hij slist moet nog duidelijk worden. Ferrari moet vooral duidelijkheid krijgen over hoe om te gaan met de relatie tussen exclusiviteit en schaarste van het product. Dat is een chique manier om te zeggen “We willen kijken hoe we zoveel mogelijk mensen volledig leeg kunnen laten lopen op het aanschaffen van onze producten”, maar dat terzijde. Daarna wordt de FUV aan het modellenportfolio toegevoegd.

Verlangen jullie ook zo terug naar de tijd dat Ferrari werd geleid door een man als Luca Di Montezemelo die zijn woord hield? Marchionne riep vorig jaar nog dat je hem neer zou moeten schieten voordat een Ferrari SUV in de plannen zou voorkomen.