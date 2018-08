Te koop: dik huis van een Mercedes-liefhebber

Als we de garage bekijken, tenminste.

Van elk huis dat we hier behandelen wordt eerst even een kleine omschrijving gegeven van het huis. Al is het Autoblog en staat de garage meestal centraal, soms zijn de huizen ook zeer de moeite waard. Dit huis behoort echter tot de eerste categorie. Het is een nette villa op een groot stuk grond, maar echt bijzonder is het niet.

Dat gezegd hebbende is duidelijk zichtbaar dat de eigenaar dit huis wel een autoliefhebber is. De garage met leuke nummerborden en verkeersborden is een geinig teken, maar in de garage staan twee klassiekers. Een iets minder oude SL naast een schitterende oude 190D. Maar dan als cabrio. Ook de gezellige chaos in de garage laat blijken dat je er ook prima aan je auto’s kunt klussen.

Kosten? 775.000 euro. Het huis is een beetje zo zo, maar het kan natuurlijk dat het in 1977 gebouwde pand met 9 kamers precies je ding is. Hij staat overigens in Drunen, in het gezellige Brabant. Maakt het je niet uit wat voor huis of waar hij staat en wil je gewoon aan je klassiekers klussen, dan is dit huis perfect.

Met dank aan Laurens voor de tip!