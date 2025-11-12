Over twee jaar zien Peugeots er zo uit: vleugeldeuren en steer-by-wire

”Het is geen droom”, aldus Peugeot.

Ik kan geen andere branche opnoemen waarbij concepten of prototypes zo vaak besproken worden als in de automarkt. Terwijl we allemaal weten dat dit er nooit echt gaat komen, laten we ons iedere keer weer gek maken door de makers. ”Dit is geen droombeeld, maar een vooruitblik op de Peugeot-modellen van morgen. Bestuurders kunnen deze nieuwe rijervaring nu al in de praktijk beleven”, belooft Peugeot ons bij dit Polygon Concept.

Waar kijken we precies naar? Peugeot wil over twee jaar een boel innovaties doorvoeren. Om je daar nu alvast op voor te bereiden, bestaat deze Polygon conceptauto. Nadat Peugeot vorige week een eerste beeld van conceptauto liet zien, krijgen we nu het hele ding voorgeschoteld.

De verzameling van de nieuwe spulletjes in de showauto moeten straks gemeengoed zijn in de productieauto’s. Zoals gewoonlijk zal een groot deel in een magazijn verdwijnen om er nooit meer uit te komen. Toch verzekert Peugeot dat twee onderdelen zeker in productieauto’s gaan komen: de Hypersquare-besturing en Steer-by-Wire-technologie.

Peugeot Hypersquare

Het Franse Stellantis-merk loopt al een tijdje rond met een vierkant stuur met gaten in de hoeken. In 2027 moet je er dus eentje in je handen kunnen hebben. De vorm en functionaliteit van het stuur is helemaal nieuw voor Peugeot. De belangrijkste functies bedien je met de ronde bedieningsmodules in de hoeken. Die gaten dus.

Het stuur kan alleen goed werken met nog een innovatie die geen innovatie is. Peugeot gaat aan de slag met steer-by-wire techniek. Voor wie het gemist heeft: bij steer-by-wire is er geen fysieke verbinding tussen stuur en wielen, maar gaat je stuurinput via een sensor naar de wielen.

Hierdoor kan de stuurverhouding aangepast worden aan de snelheid. Waarom wil je dat? Hierdoor kun je zorgen voor weinig stuuruitslag en een grote draaicirkel bij lage snelheden. Bij hogere snelheden stuurt de Peugeot weer wat subtieler. Overpakken is er niet meer bij: het stuur heeft een draaihoek van 170 graden. Het resultaat is ”een totaal nieuwe rijervaring” volgens het automerk. Een rijervaring die je al een tijdje kunt ondergaan bij Lexus en in de Tesla Cybertruck.

Nieuwe i-Cockpit

Ook de rest van het interieur is compleet veranderd. Personalisatie is hier het toverwoord. Je kunt kiezen voor opbergvakjes of haakjes voor bijvoorbeeld je koptelefoon, pet of andere accessoire. Dit zijn dus van de magazijn-innovaties waar ik het eerder over had.

De stoelen zijn vreemde kuipjes en de voorruit gaat naadloos over in het glazen dak (hallo Tesla). Nog even over die voorruit: schermpjes zijn niet meer nodig, omdat de voorruit functioneert als een groot projectiescherm. Je kunt dus opscheppen met een scherm van 31 inch in je Peugeot. Gelukkig zijn er zaken die je alleen bij stilstand op de ruit kunt projecteren.

En de buitenkant?

Ik ben zo druk bezig geweest met het stuur en het interieur dat ik vergeten ben het over het uiterlijk te hebben. De drie ”klauwen” van de koplampen zijn een kwartslag gedraaid voor een driedelige led-strip over de gehele breedte van het front. Die ledjes zijn een heleboel micro-ledjes bij elkaar die allerlei animaties en lichtshows kunnen geven.

Van de zijkant valt eigenlijk pas op hoe klein (iets minder dan vier meter) de Peugeot Polygon Concept is. Wat ook opvalt: er is helemaal geen B-stijl. Dat komt door de twee coole vleugeldeuren die toegang bieden tot het nieuwe interieur. Peugeot denkt ook aan irritaties van EV-rijders. Wanneer je gaat opladen hoef je niet meer in te stappen of via de ruit kijken naar een scherm om te zien hoe vol de batterij zit. Vlak naast het laadpunt zit een schermpje waarop de laadstatus van buitenaf te zien is. Slim!

Peugeot laat nog wat nieuws zien waarvan ik hoop dat ze het meenemen naar 2027. De Polygon is bewust gemaakt uit minder onderdelen. De vreemde stoelen bestaan bijvoorbeeld maar uit drie hoofdcomponenten. Dit is ook de beweegreden achter de twee vleugeldeuren. Hierdoor is de auto lichter, efficiënter en gemakkelijk in en uit elkaar te halen, wat dan weer gunstig is voor het onderhoud.

Kennelijk kun je de Polygon in de praktijk beleven. Ik vermoed dat Peugeot daarmee doelt op het rijden met de auto in Fortnite. Had hem dan net als Polestar en Stellantis-broer Opel op Gran Turismo 7 tot leven gebracht.