Pas op: waterstofbestelbussen van Stellantis zijn brandgevaarlijk!

Citroën, Opel en Peugeot adviseren: parkeer je bus vooral NIET binnen!

Goede ideeën met goede bedoelingen kunnen helaas later minder goede ideeën blijken. Een goed voorbeeld daarvan zijn de waterstofbusjes van Stellantis. Het zwaardere vervoer kan hierdoor elektrisch op pad zonder lang stil te hoeven staan bij een laadplein. Ideaal toch? Niet echt, zo blijkt later.

Stellantis heeft dan ook het besluit genomen om te stoppen met de waterstofontwikkelingen. ”De waterstofmarkt blijft een nichesegment, zonder vooruitzichten op economische duurzaamheid op middellange termijn”, zei Stellantis-topman Jean-Philippe Imparato hierover.

Van de problemen van waterstof – het gebrek aan infrastructuur, grote kosten en gebrek aan ”aankoopprikkels” – is er nog een belangrijke factor die waterstof tegen zit. Het spul is best brandgevaarlijk. Nu is benzine dat ook, maar we zijn al een flinke tijd bezig met benzinemotoren en niet met waterstoftanks. Zodoende is het ook niet gek dat het een keertje fout gaat.

Laat het dan nou net mis gaan bij de partij die niks meer met waterstof te maken wil hebben. Stellantis heeft een terugroepactie afgekondigd voor de waterstofuitvoeringen van de Citroen Jumpy, Opel Vivaro en Peugeot Expert. Ook Nederlandse werkbussen worden geraakt, zo lezen we bij de RDW.

Probleem met waterstofbestelbussen van Stellantis

Gisteren werd de actie gemeld bij de rijksdienst en morgen krijgen de eigenaren van de desbetreffende bussen een telefoontje over de terugroepactie. Het defect zit in de opslagtanks. Hier kan in specifieke gevallen waterstof lekken.

Stellantis Nederland schrijft: ”Als de auto geparkeerd staat (H2-sensoren werken niet), kan de waterstof zich ophopen op de onderkant (in een gesloten omgeving) en kan het risico van waterstofverbranding niet worden uitgesloten.” Het is dus niet zo dat er per definitie waterstof lekt, er bestaat alleen een kans. Genoeg reden voor een terugroepactie.

Heb je een Jumpy, Expert of Vivaro op waterstof? Dan adviseert Stellantis je om de bestelbus vooral in de buitenlucht te parkeren totdat de bedrijfswagen bij de dealer langs is geweest. Mocht er dan toch brand uit breken dan beperkt de schade zich tot jouw bus en niet je hele garage.

Stellantis vraagt je om zelf een afspraak te maken bij een merkdealer. De verkoper zal een monteur aan het werk zetten die de waterstofopslagtanks vervangt en de kalibratie van het wateropslagsysteem updatet. Gelukkig beperkt de terugroepactie zich wereldwijd tot 232 bussen en in Nederland tot slechts 19 voertuigen.