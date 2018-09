Originele VW Jetta uit Fast & Furious kost 100K

Geen koopje, wel een fraaie kans.

Eigenlijk kunnen alleen VAG-fanaten warm worden van een tweedehands Volkswagen Jetta uit de jaren ’90. Gelukkig kunnen we in het geval van deze occasion de doelgroep vergroten, want de kleurrijke sedan heeft namelijk het witte doek gedeeld met een aantal bekende namen. Liefhebbers van het Fast & Furious-franchise zullen de auto ongetwijfeld herkennen, want de Jetta in kwestie maakte onderdeel uit van de allereerste film.

In de film is het Jesse die zichzelf rondrijdt in de vreselijk gepimpte, Duitse blokkendoos. De auto staat niet per se bekend om de beste redenen, want in de film verliest de auto een drag race tegen een eveneens smerig opgevoerde Honda S2000.

Na de film was de auto niet meer nodig, dus kon hij verkocht worden. Hij bleef echter binnen de Hollywood-kringen, want naderhand was het Frankie Muniz (Malcolm in the Middle) die de auto overnam. Inmiddels lijkt ook hij genoeg van de auto te hebben, daar de auto te koop staat bij het in Scottsdale gevestigde Luxury Auto Collection. Het bedrijf wil psychologisch verleidelijke bedrag van 99.900 dollar hebben voor de bolide.

Afgezien van het feit dat het hier om de officiële filmauto gaat en hij daarbij een bekende eigenaar heeft gehad, is de auto voorzien van de nodige handtekeningen. Niet alleen Chad Lindberg (Jesse) heeft de Jetta gesigneerd, ook de handtekeningen van regisseur (Rob Cohen) en wijlen Paul Walker staan op de auto. De bolide heeft een 2-liter viercilinder met een automatische versnellingsbak en hij heeft slechts 21.300 mijl afgelegd. Prestatiecijfers zijn niet bekend.

Meer lezen? Klik HIER voor de 15 meest iconische auto’s uit het Fast & Furious-franchise.