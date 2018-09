Dit is de ruigste Kia die jij vandaag gaat zien

Sta je dan met je Sportage of Sorento. Komt dit opeens voorbij zetten.

Oh, wat konden we ooit lachen om Kia. De makers van koddige rijdende broodroosters als de Pride, Sephia, Shuma en Clarus. Het ware niet zozeer slechte auto’s, oh wacht. Nee, dat waren het wel. Ze werden gewoon slecht verkocht. Qua betrouwbaarheid zat het overigens wel snor in die tijd. Ook de rijeigenschappen, veiligheid, design en comfort waren conform de vroege jaren ’80. Inmiddels maakt het Zuid-Koreaanse merk naast prima kleine autootjes (Picanto, Rio) ook gave fastbacks (Stinger), Shooting Brakes (Proceed) en luxe sedans (K900). Maar Mike, wacht: er is meer!

Kia maakt nu namelijk ook Hummer-look a likes. De naam is uiteraard absoluut niet spannend: Kia Light Tactical Vehicle, ofwel de KLTV. De auto wordt geproduceerd in opdracht van het Zuid-Koreaanse leger. De auto is ook specifiek ontworpen voor het leger en militaire doeleinden. Vandaar dat de auto behoorlijk wat kenmerken veroont met andere auto’s die ook dusdanig ontwerpen zijn. De bekendste is natuurlijk de Hummer H1, maar ook de Lamborghini LM002 was oorspronkelijk bedoeld als legervoertuig. Minder bekend, maar veel gaver is de Toyota Mega Cruiser.

De KLTV is naar legerstandaarden een licht autootje, het maximum totaalgewicht mag 5,7 ton bedragen. Er is ook een versie met langer wielbasis die die maximaal 7 ton gecombineerd mag wegen. De KLTV is licht gepantserd en is bestand tegen lichte vuurwapens. Onder de kap huist een turbodiesel met 225 pk, niet bizar veel, maar meer dan voldoende om relatief hoge snelheden op onverhard te rijden.

De KLTV heeft een range van zo’n 600 km en een topsnelheid van 130 km/u. Dat klinkt niet spectaculair, maar voor militaire doeleinden zijn dit enorm flexibele voertuigen. Leuke gimmick: je kan de banden leeg laten lopen en volpompen al naar gelang de ondergrond. Niet alleen stilstaand, maar ook al rijdend. Daarbij kun je dankzij dit systeem bijna 50 km ver komen met een maximum snelheid van 50 km/u.