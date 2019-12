Autoblog advies: Originele zakelijke familie auto voor 20k

En nee, dit keer geen Duitse drie.

Het is zo’n makkelijk toevluchtsoord: premium Duitse automerken. Wij Nederlanders kunnen er geen genoeg van krijgen. Het is niet zozeer een uiting van luxe, prestaties en exclusiviteit. Je ziet ze overal, de meeste hebben amper 140 pk onder de kap en ze zijn vaak erg kaal uitgerust.

Tot die conclusie kwam Autoblog lezer Jarno. Ondanks dat hij zijn eerste comment nog moet achtergelaten, leest hij Autoblog al sinds 2010 elke dag. Waarvoor dank! Hij leest ook de AB Advies rubriek en na een aantal jaar een leaseauto gereden te hebben, kan hij eindelijk een verzoek indienen. Jarno heeft jarenlang diverse Saabs 9-5 gereden en daarna twee lease auto’s, waaronder een Outlander PHEV en tegenwoordig een Passat GTE. Nu is Jarno op zoek naar een keurige occasion. Hij gaat aanzienlijk minder kilometers maken en heeft de leaseauto niet meer nodig. Hij zal de auto af en toe zakelijk gebruiken, maar voornamelijk voor familiezaken.

Jarno wil graag een luxe, krachtige representatieve auto. Je zou dus denken aan een mooie Audi, BMW of Mercedes, maar dat wil Jarno niet. Ten eerste omdat de hele straat al vol staat met die apparaten. Ten tweede omdat je weinig waar krijgt voor je geld. Het liefst AWD, maar het hoeft niet per se een SUV te zijn (dat mag wel overigens). Sowieso géén MPV en ook geen R-Klasse, dat is te veel van het goede. Ook een auto die veel onderhoud vereist (Range Rover) is niet gewenst. Het liefst heeft Jarno weer een Saab, maar die worden te oud. Wat zijn dan de opties?

De eisen en wensen van Jarno in een tabel:

Huidige /vorige auto's: Volkswagen Passat Station PHEV, Outlander PHEV, veel Saabs 9-5 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé, beetje zakelijk Budget: 20.000 euro. Iets meer als het echt de moeite waard is kan eventueel. Jaarkilometrage: niet meer an 15.000 Brandstofvoorkeur: Benzine, bestaat LPG nog? Reden aanschaf andere auto: Minder zakelijke kms, auto voornamelijk voor gezin Gezinssamenstelling: 2 volwassenen en 2 kinderen Voorkeursmerken/modellen: Saab, Volvo, Alfa Romeo No-go modellen / merken: Aud, BMW en Mercedes-Benz. Porsche ook niet, maar dat zal het budget toch niet toelaten.

Wat mis je door de no’go:

BMW 5 Serie Touring F11, dus. In principe is dit standaardkeuze in zijn klasse. Het is een bijkans perfecte auto. De 5 Serie is behoorlijk ruim en zeer comfortabel. Een perfecte metgezel om mee te reizen. Als je wilt, stuurt het ook nog eens heel behoorlijk, alhoewel de ‘F11’ 5 Serie meer op comfort is afgestemd dan zijn voorganger, de ‘E61’ 5 Serie. In de prijsklasse zijn ze goed te vinden, maar houdt er rekening mee dat er enorme verschillen zijn tussen kaal of luxe en traag of vlot. Als je niet te vele kilometers wilt en flink wat uitrusting, ga je het niet redden met het budget. Dus ja, te weinig waar voor je geld en je ziet ze op elke straathoek rijden. Maar daar zijn dus (hele goede) redenen voor.

Opel Insignia Turbo Cosmo 4×4 (A)

€ 19.990

2014

45.000 km

De Opel Insignia is een auto die redelijk vaak voorkomt bij deze rubriek. Ook nu komt ‘ie weer langs. Da’s gek, want nieuw was het geenszins de vedette in zijn klasse. De Insignia is een heel nuchtere keuze: dankzij de flinke eerste afschrijving heb je gewoon heel veel auto voor weinig geld. Daarmee bedoelen we niet alleen 250 pk, vierwielaandrijving en een zeer luxe uitrusting, maar ook een relatief jonge auto (van na de facelift!) met heel erg weinig kilometers. Daarbij oogt het model nog altijd zeer vers en kun je exemplaren met 24 maanden dealergarantie vinden.

Jaguar XF V6 Portfolio (X250)

19.950

2010

60.000 km

De Jaguar is het tegenovergestelde van de Insignia. Je buurman gaat je wel even vragen naar je aandelenportfolio of dat je niet s’nachts ergens bijklust. Nog altijd heeft de Jaguar XF een zeer moderne uitstraling, ondanks dat het ontwerp uit 2007 stamt. Het facelift model is aanzienlijk mooier, maar lastiger te vinden in het budget. De Portfolio is de uitvoering die je wil hebben: want alle belangrijke opties zitten er dan wel op. De V6 is dezelfde stokoude unit als in de S-Type, maar is met 240 pk voldoende sterk. De grote kracht van de XF is echter het onderstel, dat ook rechtstreeks van de S-Type afkomstig is. Zie het als een moderne variant van de S-Type en je zit warm. Qua onderhoud is zo’n Jaguar wel wat duurder dan een Opel.

Volkswagen CC V6 FSI 4Motion

€ 19.995

2012

75.000 km

Wil je exotische techniek, dan moet je bij Volkswagen zijn. De CC is het facelift-model van de Passat CC a.k.a. de Passerati. Het is een Passat met wat extra sjeu. In deze uitvoering lukt dat goed. De 3.6 VR6 motor klinkt veel beter dan welke V6 dan ook en levert met 300 pk meer dan voldoende vermogen. De DSG-bak schakelt uitstekend (wel even checken) en je hebt vierwielaandrijving. Kortom, een ideale auto voor alles seizoenen. Nog een voordeel is het luxe niveau, want veel zescilinders zijn uitstekend uitgerust. Qua materialen en afwerking benadert de CC het premium niveau. Nadelen? de kofferbak is niet waanzinnig ruim en de hoofdruimte valt ietwat tegen. En je moet uitleggen dat je een Volkswagen rijdt, maar wel een hele mooie.

Ford Focus Estate ST (DYB)

€ 19.500

2014

75.000 km

Eveneens goed te vinden in het budget is de Focus ST Estate. Het is alleen een compleet andere benadering van het concept familie auto. Voor zijn klasse is de Focus Estate best wel ruim, de kofferbak is zelfs enorm groot. Een groot voordeel is het lage gewicht. Net als de bovenstaande auto’s heeft de Focus ST 250 pk, maar vanwege het lage gewicht (en het motorkarakter!) is het een snelle auto, in plaats van ‘best vlot’. Qua uitrusting zit je in de meeste gevallen wel goed, de ST was al vrij compleet en de meeste eerste eigenaren hebben de laatste paar opties er ook op besteld. Let even op: je had deze uitvoering ook met dieselmotor en die zijn aanzienlijk goedkoper (en minder leuk).

Volvo V70 T6 Summum

€ 20.950

2011

140.000 km

Waar de Focus potent aanvoelt voor een auto met 250 pk, voelt de Volvo bijzonder loom aan voor een auto met 306 pk. Dat heeft een paar oorzaken: denk aan het gewicht en de wat trage automaat. Ook is de V70 voornamelijk op comfort afgestemd. Ondertussen gaat het best hard: die zes-in-lijn sleurt er stiekem best aan. De V70 in Summum uitvoering is lekker compleet. Wel is de auto iets minder ruim dan je aanvankelijk zou denken. Niet dat het tegenvalt, maar het is meer ‘Mondeo’ dan E-Klasse. Klopt overigens ook, want de V70 staat op de bodemplaat van een Ford Mondeo.

YOLO: Lexus LS460 (XF40)

€ 18.950

2008

90.000 km

Als je echt onopvallend wilt genieten, kijk niet verder en koop een Lexus LS460. Voor de styling zul je het niet doen, want zo strak als een A8 of chique als een S-Klasse is het niet. De Lexus LS is overigens wel zeer groot, dus je maakt echt wel indruk. Het interieur is ook niet op het niveau van een A8, bij lange na niet, eigenlijk. Maar op het gebied van betrouwbaarheid staat de LS460 wél op eenzame hoogte. Zorg ook dat je een uitvoering hebt met Mark Levinson geluidsinstallatie. Het rijden is een bijzondere ervaring, alles is zeer afstandelijk. Maar laat je niet in de luren leggen, dankzij de 381 pk die de V8 levert, zit het qua snelheid wel snor.

