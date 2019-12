Jazeker, de Suzuki Swift Sport krijgt meer vermogen

Goed nieuws voor Casper en Kornuiten.

De Suzuki Swift Sport is een van de leukere rijdersauto’s die je kan krijgen voor het geld. Qua snelheid, rijgedrag, uitrusting en kwaliteit biedt de auto veel voor voor de 25 mille die de auto kost.

Om even een indruk te geven, @CasperH moest nogal wennen dat de Mercedes-Benz GLE 450 testauto géén adaptieve cruise control had, terwijl de Suzuki Swift duurtester dat wél had. Standaard! Ook prettig aan de duurtester is het 140 pk sterke BoosterJet motortje. Daar hebben we een nieuwtje over te melden.

De 1.4 liter viercilinder wordt namelijk voorzien van 48V ondersteuning. Dat is een kleine elektromotor die de motor assisteert, waardoor de verbrandsingmotor minder hard hoeft te werken en het een zuinigere dus schonere auto oplevert. De nieuwe aandrijflijn moet zorgen voor 20% minder CO2 emissies. Daar staat tegenover dat de motor 15% meer zuiniger is.

Ook belooft Suzuki méér vermogen en méér koppel. Hoeveel pk’s en Nm’s dat zullen gaan worden, verklapt Suzuki nog niet. Wel dat de 1.4 BoosterJet met 48V het huidige aggregaat vervangt. Suzuki heeft zijn best gedaan om het 48V-systeem zo leeg te houden. Dat is gelukt, want het totaal weegt slechts 15 kg.

Naast de Suzuki Swift Sport zullen ook de Suzuki Vitara en Suzuki S-Cross de nieuwe motorvariant krijgen. De Europese lancering staat gepland voor maart 2020.