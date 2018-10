Ouch! Audi R8 in tweeën gehakt bij giga-crash

Rijden in zulke omstandigheden is vragen om problemen.

Net over de Oostenrijkse grens, in het Italiaanse Vinschgau, is afgelopen weekend een Audi R8 (niet de nieuwe) op spectaculaire wijze in tweeën gehakt, nadat de sportwagen in aanraking kwam met een Volkswagen bus. Hierbij kwam de volledige achterkant, die in het proces van de Audi werd gerukt, terecht op de andere weghelft.

Om precies te zijn vond het ongeval plaats op een kronkelige bergweg, gelegen tussen Kastelbell en Latsch. Vanuit het laatstgenoemde dorp rukten de brandweerlieden uit en zij schoten bij aankomst een aantal foto’s van het incident, zodat de wereld de ernst van de crash eveneens kon ervaren. Desondanks is de impact niet dusdanig heftig geweest, want de bestuurder heeft zijn tweede generatie R8 op miraculeuze wijze met lichte verwondingen kunnen verlaten. Hoewel we geen foto’s hebben van zijn auto, schijnt ook de bestuurder van de Volkswagen er met slechts een paar schrammen vanaf te zijn gekomen. Wel moesten de automobilisten kort naar het ziekenhuis.

Het is vooralsnog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Dat gezegd hebbende, het ligt in de lijn der verwachting dat de Audi-bestuurder de 540 pk die de 5,2-liter V10 in zijn R8 produceert/produceerde niet helemaal onder controle heeft kunnen houden in het regenachtige weer. Diezelfde omstandigheden hebben er overigens voor gezorgd dat het opruimen niet voorspoedig verliep. De hulpdiensten zijn in totaal twee uur bezig geweest met puinruimen. (Bron: Südtirol News)

Beeld: Freiwillige Feuerwehr Latsch