Dit zijn de 11 goedkoopste nieuwe coupé’s van Nederland

Het wordt een opmerkelijk lijstje...

Nog niet zo lang geleden publiceerden we een lijstje met de leukste coupé’s van de jaren ’90. De keuze was letterlijk reuze. Er waren vroeger nu eenmaal veel betaalbare en sportieve coupe’s. ‘In tegenstelling tot nu’, hoor ik u roepen. Dat is natuurlijk ook het geval, want zo veel leuke, betaalbare coupé’s zijn er niet meer. Vroeger had bijna elk non-premium merk een kekke coupé op basis van een hatchback of sedan (als het er niet meer waren!), tegenwoordig zijn die eigenlijk niet meer te vinden. Om een idee te geven hoe het gesteld staat met de betaalbare coupé’s in Nederland hebben we het volgende overzicht gemaakt.

Let op: we noemen de rijklare prijzen, geen fiscale ‘kale’ prijzen. De auto’s op de afbeelding zijn geheel standaard, op de metallic lak na (anders zou het een lijstje worden met enkel witte of zwarte auto’s). We trappen (geheel toevallig) af met 66.100 euro en lopen zo het lijstje af.

Chevrolet Camaro Coupé 2.0T Sport Aut.

€ 66.100

De WLTP is niet lief geweest voor de EcoBoost Mustang, tegenwoordig moet je 70 mille meenemen voor een terug-getunede viercilinder. Meh! Dat was voorheen nog 58 mille. Gelukkig wist Chevrolet de Camaro iets goedkoper te krijgen. Vergeet niet dat de Mustang in de VS een stuk beter verkoopt vanwege de iets lagere prijs. Hier is de Camaro gewoon 6 mille goedkoper. Volgens kenners heeft de Mustang een geduchte concurrent aan de Camaro. Sterker nog, het is in feite de betere auto op bijna alle vlakken, als we de rijtest met de Camaro mogen geloven. De 2.0T motor is goed voor 275 pk, die via een achttraps automaat op de achterwielen worden overgebracht. 0-100 km/u is mogelijk in 5,9 seconden en de top is 240 km/u. Helemaal niet verkeerd dus. Best prijzig, maar ook best wel vlot. En erg gaaf om te zien!

Alpine A110 Pure

€ 64.300

De meest favoriete auto van @CasperH staat er gewoon in! Wie zegt dat auto’s extreem en onnodig duur zijn? Dat komt omdat de Alpine gebouwd is uit lichte materialen en relatief weinig weegt. Dat heeft als bijkomend voordeel dat er niet zo’n zware motor in hoeft en de prestaties desalniettemin uitstekend zijn. Ook valt het verbruik mee, waardoor de BPM-kassabon een stukje korter is. De basis-uitvoering van deze nu al legendarische sportwagen (bekijk hier de Alpine A110 rijtest) is niet eens de duurste uit dit lijstje. Goed voor elkaar.

Mercedes-Benz E200 Coupé 9-Tronic (C213)

€ 64.130

We gaan niet zeggen dat de E-Klasse coupé een koopje is, maar de prijs valt heel erg mee. Relatief gezien dan. Het feit dat ze een vrij schone motor in een relatief grote en luxe auto hebben gelegd helpt een hoop. De E200 Coupé is nu ook echt een E-Klasse (rijtest), niet stiekem een C-Klasse. Deze 1.600 kilogram zware 1-persoonstaxi braakt er per kilometer slechts 139 gram CO2 per kilometer uit, waardoor de BPM-boete relatief meevalt. Wat ook meevalt is de performance. De E200 Coupé heeft een 2.0T motor met slechts 184 pk. Dankzij de 9-traps automaat is 7,8 seconden vereist om de 100 km/u te halen en dankzij uitgekiende aerodynamica is een topsnelheid van 240 km/u mogelijk, maar reken dat je voor beide waarden enorm je best zult moeten doen.

Toyota GT86 D-4S Sport Aut.

€ 57.850

De Toyota GT86 is specifiek bedoeld als compacte en betaalbare sportcoupé. Dat lukt overal behoorlijk goed, behalve in Nederland. Niet dat de GT86 zo’n milieuonvriendelijke auto is, maar tijdens de metingen is het niet de zuinigste. Dat resulteert in een flinke BPM-boete. Voor bijna 58 mille heb je overigens niet de GT86 die je wilt hebben, want de handbak is namelijk veel duurder (vanwege een hogere CO2 uitstoot). Het is een van de langzaamste dure auto’s ooit: 0-100 duurt 8,5 seconden en de top is 210 km/u. Dat valt vies tegen voor een sportcoupé. In de jaren ’90 ging het zelfs harder. Ook is de uitrusting niet denderend. Wel is het een nog altijd een pretletter van jewelste in de bochten, bekijk de GT86-rijtest.

Subaru BRZ Sport Premium

€ 53.499

Voorheen was het altijd lastig kiezen: ga je voor de GT86 of de BRZ? Nu is het antwoord vrij duidelijk: pak die Subaru. Deze heeft namelijk een paar enorme troeven achter de rug. De Subaru is een stukje goedkoper. Daarbij is de BRZ aanzienlijk completer, denk aan navigatie, xenon, alarm en leren bekleding. Als laatste is Subaru Nederland zo lief om de hogere BPM niet door te berekenen aan de klant die zélf wil schakelen. Beide versies zijn even duur. De versie met handbak is niet alleen veel leuker, maar ook sneller: 7,6 seconden naar de 100 km/u en een topsnelheid van 226 km/u. Kijk, dit begint ergens op te lijken.

Infiniti Q60 Coupé 2.0T (CV37)

€ 51.140

Wil je een Aziatische coupé met achterwielaandrijving, maar wel met meer power en koppel dan de Subaru BRZ? Dat kan! Voor dik twee mille minder rijdt je namelijk weg in de Infiniti Q60 Coupé. De 2.0T motor weet 211 pk te mobiliseren. Daardoor sprint je in een respectabele 7,3 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid van 235 km/u is ook zeker niet verkeerd. Het is de meest eenvoudige uitvoering, maar leren bekleding, 18″ jetsers en een puike audio zitten er standaard al op! Het enige nadeel is dat je moet uitleggen dat het een soort luxe premium auto is, maar dan van Nissan en dat zelfs de zelfverklaarde autokenners denken dat het een Mazda 6 is. Je kan ook zeggen dat het de ’37’-generatie is van de iconische ‘Skyline’ en dan lieg je geen enkel woord!

Lexus RC300h Business Line Pro

€ 48.995

Eigenlijk is dit een hele rare auto. Niet zozeer door het opmerkelijke uiterlijk. Het is een beetje een hate-it-or-love-it design, zoals met wel meer Lexus-modellen tegenwoordig. In het ‘echt’ is de onlangs gefacelifte RC300h een veel indrukwekkender auto dan op het scherm. Maar dat is niet het meest vreemd aan de auto. De importeur heeft besloten alleen de RC te leveren met extreme V8 (check de RC-F rijtest) of juist de zeer brave hybride variant. De RC200t en RC350 krijgen wij hier niet. Het RC300h is een fijne cruiser. Dat is positief bekeken, want deze 1.700 kilogram zware auto heeft 8,6 seconden om de 100 km/u te halen, daarboven is de fut er echt wel uit: met pijn en moeite haal je 190 km/u. Gezien de uitstraling, het prijskaartje en het vermogen (223 pk) is dat eigenlijk schandalig, ondanks dat je het bijna nooit rijdt. Weetje waar je verder geen enkele vrouw mee gaat scoren: het gewicht van de RC ligt zo hoog omdat de voorkant van de bodemplaat komt van een Lexus GS, de middensectie van de vorige generatie IS Cabrio en de achterkant van de huidige IS. Zo is de stijfheid gegarandeerd en past de V8 in het topmodel. Maar ja, daar heb je niets aan deze hybride-variant. Gelukkig is ‘ie niet al te duur.

Mercedes-Benz C180 Coupé (C205)

€ 48.210

Ook bij Mercedes-Benz zijn ze niet helemaal in hun nopjes met de invoer van de WLTP. Voorheen was de C180 Coupé iets meer dan veertig mille, nu schurkt de prijs al tegen de 50 mille aan. Sterker nog, met een paar verplichte opties ga je er met gemak overheen. Nog sterker, knappe jongen die het onder de 60 weet te houden. We kijken nu even naar de basis-uitvoering. Wat krijg je dan eigenlijk? Een viercilinder motor, achterwielaandrijving, een automaat en een omvangrijke standaarduitrusting als het om veiligheidsitems gaat. De prestaties zijn heel redelijk: 8,5 seconden naar de 100 km/u is een tikkie traag, maar 225 km/u is voldoende. Als je in Nederland wil cruisen zonder al te veel drama, dan is de C-Klasse Coupé (rijtest) een prima auto.

Audi A5 Coupé 1.4 TSI S Tronic (B9)

€ 43.915

Jazeker, de Audi A5 komt op de laagste trede van het podium als het gaat om spotgoedkope coupé’s. Dat komt door twee dingen. Ten eerste is de Audi TT tijdelijk even uit de lucht, (wederom) een WLTP-dingetje. Tegelijkertijd is de A5 (rijtest) leverbaar met een 1.4 TFSI motor die gekoppeld is aan een zeventraps S-Tronic automaat. Daardoor kan de auto relatief zuinig zijn, mits de haast meevalt. De 1.395 cc grote viercilinder levert 150 pk en 250 Nm, dus op zich kom je prima uit de voeten. 0-100 duurt 8,7 seconden en de top is 216 km/u. De A5 ziet er sneller uit , maar het kan erger. De uitrusting is typisch Audi: in principe is de auto niet bijzonder kaal, maar je moet wel degelijk investeren in een paar opties om het meer een ‘coupé’ te maken dan gewoon een standaard tweedeurs Audi A4. En je raadt het al, die opties zijn (niet geheel ontoevallig) peperduur.

BMW 418iA Coupé (F32)

€ 42.298

Wederom is te zien dat de motor voor de CO2 uitstoot verantwoordelijk is, niet zozeer de auto waar deze in hangt. De (vorig jaar gefacelifte) 4 Serie is aanzienlijk ruimer dan de 2 Serie, met name voorin, de wielbasis en de kofferruimte, maar dat komt niet echt tot uiting in het verbruik, dus ook niet echt in de (Nederlandse) prijs. De 418i is niet eens zo heel erg duur. Overigens is de auto ook niet echt snel. 0-100 km/u gaat minimaal 9,2 seconden duren en de topsnelheid is met 212 km/u ook niet bijster spectaculair. Je rijdt er wel stijlvol bij. En als je toch altijd stil staat in de file, waarom niet? Je krijgt van BMW een automaat standaard mee! Wat een weelde!

BMW 218iA Coupé (F22)

€ 38.524

We hebben goed en slechts nieuws. De goedkoopste Coupé die je kunt krijgen in Nederland is een auto met achterwielaandrijving. Nadelen zijn er helaas ook. De motor onder de kap is een 1.5 driecilinder uit de MINI Cooper. Met 136 pk houdt dat niet echt over. @CasperH heeft met deze motor gereden in de bijna identieke 1 Serie (rijtest). Hij benoemde daarbij twee keer het woord ‘snel’. Helaas ook twee keer met het woord ‘niet’ ervoor… Voordelen zijn er ook. Een achttrapsautomaat van ZF is standaard (de zesbak is een paar honderd euro duurder) en van alle driecilinders loopt die van BMW best aardig. Je moet alleen geen haast hebben: 0-100 km/u duurt 8,9 tellen! En bergafwaarts, wind mee en veel fantasie kun je 210 km/u halen. Maar we moeten niet klagen, want voor minder dan 40 mille heb je een leuke en vermakelijke auto.