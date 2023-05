Zeven leuke vakantiegeld auto’s voor 5k op Marktplaats

Welke auto’s moet je kopen van je vakantiegeld?

Het is weer eind mei. Dat betekent dat jullie allemaal worden overladen met een hoop vakantiegeld. Nu vragen jullie je af, wat moet je daar dan mee? Nou, geld moet rollen en wel op vier wielen. Normaal gesproken kun je je vakantiegeld uitgeven aan een vakantie. Maar je kan het ook anders doen en het geld uitgeven aan een vakantieauto.

Gewoon iets voor de lol, voor het platte vermaak. Kopen, een paar maanden rijden en met de herfst stallen of verkopen. Maar ja, wat heb je tegenwoordig eigenlijk nog voor 5.000 euro?

En nee, we krijgen ook niet allemaal € 5.000 vakantiegeld hier. Maar die € 1.500 tot € 3.500 die de meesten van ons zullen vangen komen een heel eind voor die eerste 50% van wat deze auto’s kosten.

Volvo 960

€ 4.750

1995

306.873 km

Aanvankelijk dachten we aan een W124-generatie van de E-Klasse. Dat is toch de ultieme vakantie auto. Lekker wat ruimte, epische bouwkwaliteit en je kan altijd nog een beetje bijbeunen tijdens de avonduurtjes en in de weekenden door een lichtbalk op het dak te monteren. Maar is een Volvo 960 veel toffer?

Die zijn namelijk óók gebouwd voor de eeuwigheid. Deze Volvo’s zijn nog de ‘echte echte’. Dus met een zes-in-lijn en achterwielaandrijving. Qua luxe krijg je hout, leer en een zijdezachte loop van de motor. Er zijn mensen die denken dat luxe afhankelijk is van de uitrusting en opties: dat is niet zo. Veel luxer dan een 960 wordt het namelijk niet. De beste manier om je vakantiegeld te besteden? Check de marktplaats advertentie van deze Volvo hier!

MG TF 135 (UK)

€ 4.995

2004

67.170 km

Ja, een Mazda MX-5 is altijd het antwoord. En weet je, ergens klopt dat ook wel. Maar is een MG TF niet veel leuker en origineler? Gewoon, om voor door te deur te hebben staan? Niets ten nadele van een MX-5, maar een MG TF heeft een middenmotor en een iets exclusievere uitstraling. Een beetje het midden tussen een Toyota MR2 enerzijds en Lotus Elise anderzijds.

De Rover K-Series viercilinder lust nog weleens een koppakking, maar het zijn leuke potige vierpitters die onderin al goed thuis geven. Deze versie heeft ook nog de handbak (een automaat is altijd de TF120). Daarbij zijn het typische liefhebbers van Engelse auto’s, dus met een beetje mazzel zijn ze in elk geval goed onderhouden. En ja, in dit geval staat het stuur aan de verkeerde kant, maar dat vergroot het vakantiegevoel alleen maar. De advertentie van deze MG TF kun je hier bekijken!

Renault Grand Espace V6 Dynamique

€ 4.950

2007

236.289 km

Ja, een lange Espace die Dynamiek heet. Dat is wel bijzonder. Het is een variant onder de superluxe Initiale en luxe Privilège. Maakt allemaal niet uit, waar het om gaat is de ruimte. In veel zevenzits auto’s zit je nogal bagger op de achterste zitrij. En ja, ook in de mega-SUV’s. Een uitzondering is de Defender 130, maar die weegt net zoveel als een redelijk gevulde vrachtwagen. De Grand Espace is bijzonder ruim voor zeven personen EN hun bagage.

De V6 komt bij Nissan vandaan, en is dus goed te tunen en lekker betrouwbaar. De rest van de electronica is van Renault uit 2007. Daar kun je moeilijk over doen, maar als het anno 2023 nog werkt, werkt het deze zomer ook nog wel. Ook handig bij deze enorme Renault, je kan de stoelen er ook uithalen om zo ruimte te creëren voor de ultieme rijdende shag-pad. Denk er wel aan dat je het veilig doet, dus regel voldoende pechhulp service via je verzekeraar. De advertentie van deze pro-conceptiemobiel kun je hier bekijken!

Suzuki Jimny 1.3 JLX AWD Cabrio

€ 4.899

2001

107.985 km

Ja, heel erg leuk al dat vermogen. Maar wat MOET je ermee? Goh, hard rijden in een rechte lijn. Maar dat verveelt na een paar minuten. Wat kun je doen, dan? Nou, ga voor deze Suzuki Jimny! Natuurlijk, het nieuwe model heeft de harten gestolen van iedereen, maar de rijbeleving is bijna identiek in deze auto. Je hebt een ladderchassis met effectief AWD-systeem, inclusief hoge en lage gearing!

De 1.3 motor is verrassend dorstig (1 op 10 ga je niet halen) en met 80 pk niet krachtig (160 ga je eveneens niet halen). En het maakt allemaal niets uit, want deze auto’s zijn enorm leuk. Ook op asfalt, maar briljant ernaast. En hoe kun je nu een betere vakantieauto zoeken dan de auto die je kan huren op vakanties? Qua betrouwbaarheid zit het in de meeste gevallen wel snor, het is een Suzuki. Maar houdt roest in de gaten, dat kan vrij snel de overhand nemen. Kortom, een fantastische manier om je vakantiegeld uit te geven! Check hier de Jimny Cabrio advertentie!

Renault Wind 1.2 TCE Night & Day

€ 4.500

2010

165.000

Wij moesten ons ook eventjes achter de oren krabben, want de Renault Wind is betaalbaar geworden! Het leuke hiervan is dat destijds Renault Sport betrokken was bij de ontwikkeling. In tegenstelling tot veel andere klapdakcabrio’s rijdt dit bijzonder puik. Er waren twee motoren, deze 1.2 Turbo en een 1.6 uit de Twingo R.S..

Die laatste heeft meer vermogen, maar de 1.2 levert op een vroeger moment meer koppel. Dus het in het dagelijks gebruik niet aan als een instapmotortje. Ook lekker: dit zijn behoorlijk betrouwbare auto’s. Ook lekker, qua gebruikskosten is het allemaal prima te overzien met deze Renault. Check de advertentie hier!

Audi S6 Avant (4G)

€ 4.999

2002

Ongetwijfeld veel kilometers (niet vermeld)

Met een snelle stationwagon op pad is natuurlijk heerlijk wanneer je door Duitsland moet crossen met de familie en de benodigdheden. Audi is de OG op het gebied van snelle stationwagons en de Audi S6 stelt niet teleur als je houdt van benzinezegels sparen, dashboards aaien en terminaal onderstuur. Een origineel exemplaar vinden voor dit geld is nog best lastig, daarom zitten er knakige velgen onder dit exemplaar.

Die originele Avus-velgen moet je dus nog even op Marktplaats gaan zoeken. Je krijgt onnoemelijk veel auto voor 5 mille. Vergeet niet dat een beetje Volvo 850 T-5R veel meer kost, terwijl die aanzienlijk langzamer zijn en slechts voorwielaandrijving hebben. In dat licht bezien is het vreemd dat niet iedereen een Audi S6 koopt. Uiteraard gaat al je vakantiegeld van volgend jaar op aan onderhoud. Maar dat deert niet met 340 pk. De advertentie van dit kanon bekijk je hier!

Chrysler Sebring Convertible 2.7 V6 LX

€ 4.750

2001

143.779 km

De Suzuki Samurai/Jimny is de auto die je altijd meekrijgt als je op en Spaans eiland een offroad vehikel huurt. De Sebring Cabrio is de huurauto in de VS die je kreeg als je een vierzits huurauto bestelde. Je hoopte op een upgrade naar een Mustang, maar je kreeg deze Chrysler. En weet je, in principe is het eigenlijk best OK zolang je het maar niet ziet als een Mercedes-Benz CLK alternatief.

De Sebring met V6 is niet snel, maar wel dorstig. Het is absoluut geen sportieve auto, maar het comfort valt ook best tegen. En toch, als je die kap open doet, kijkt naar dat enorme koetswerk en gewoon lekker gaat cruisen, klopt alles weer. Daarmee is het een ultieme vakantieauto en daar ging het toch om? De advertentie van de ideale huurauto kun je hier bekijken!

Meer lezen? Dit zijn 15 autotips voor de hete zomer!