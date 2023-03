Zo ziet een complete standaard Lamborghini Revuelto eruit

Een Revuelto met nul opties zal er waarschijnlijk niet komen. De configurator van de Lamborghini Revuelto is nu al te gebruiken, namelijk.

Niets is leuker dan je eigen auto samenstellen. In veel gevallen ontbreekt het ons aan de pecunia om ook daadwerkelijk op ‘bestellen’ te drukken. Het is een combinatie van gewaagde keuzes, ‘must have opties’ en exclusieve componenten waardoor jouw auto net als jij is: uniek en overladen met goede smaak.

Althans, dat is natuurlijk je heilige overtuiging en dat mag. Vandaag kun je deze etaleren in de comments, want de configurator van de nieuwe Lamborghini Revuelto is online! De Revuelto is de opvolger van de Aventador.

Niet héél uniek

Voor een supercar met V12 en 1.001 pk (eigenlijk spreken we dan over een hypercar, nietwaar?) gaat deze Lamborghini enorm populair worden. Van zijn voorganger – de Aventador in al zijn vormen – zijn er meer dan 11.000 gebouwd!

Het gaat om 11.456 om precies te zijn. Dat is enorm veel voor een dergelijke auto en we verwachten niet dat deze Revuelto mínder populair gaat worden. Dus moet je ‘m zorgvuldig samenstellen om uniek te zijn. Zo ziet ‘ie er standaard uit:

Nou, en dat kan dus ook! Uiteraard zijn we zelf aan de slag gegaan en kwamen we uit op deze kleurstelling. Nou, ‘we’, eh, ‘ik’. Als de rest van de redactie ziet dat ik saai donkerblauw heb uitgekozen voor een supercar als de Revuelto, heb ik weer een week redactiecorvee.

De heilige overtuiging is: een supercar als een Lamborghini is breed, laag en voorzien van een luidruchtige V12. Een felle en opvallende kleur is dubbelop en schurkt tegen het infantiele aan. Omdat het een Lambo is, hebben we alsnog gekozen voor felgroene details en bronzen velgen.

Stel de Revuelto zelf samen in de configurator

Qua interieur is er ook veel mogelijk. Het meest belangrijk is de bekerhouder. Je moet toch je piepschuimen beker met Starbucks-vocht ergens kwijt kunnen.

Dat extra scherm voor de passagier is een optie (uiteraard), maar het leuke is dat je ook hier alle kanten op kunt. Diverse materialen, kleuren en kleurschema’s zijn mogelijk. Hierdoor kun je de Revuelta in de configurator samenstellen.

Aan het einde van de rit krijg je een code. Die kun je in de commentsectie achterlaten om aan te tonen dat jouw smaak superieur is. De meest bijzondere samenstelling krijgt van @nicolasr een privésessie zwoel in de microfoon praten ter waarde van 150 euro. Stel ‘m hier samen!

