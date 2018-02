Oud-werknemer: “Tesla verkocht moedwillig defecte auto’s”

Ze willen ons kapotmaken!

Een dag geen gezeik over Tesla is een dag niet geleefd. De eeuwigdurende trend zet zich wederom voort dankzij een voormalig werknemer van Tesla, die per toeval ook de meest generieke Amerikaanse naam ooit heeft. Adam Williams, van 2011 tot 2017 regionaal manager van Tesla in New Jersey, heeft een rechtszaak tegen zijn oud-bazen aangespannen.

Volgens Williams heeft hij vanuit eerste hand meegemaakt dat Tesla defecte auto’s verkocht aan klanten zonder dit van tevoren aan te geven. Williams zegt dat de autofabrikant de defecte modellen veelal verkocht als occasions of als demo voertuigen. Hoewel je misschien zou zeggen dat dit niet per een probleem is, aangezien zulk soort auto’s voor een lager bedrag verkocht worden, beweert Williams dat de onderhouds- en reparatiekosten regelmatig dusdanig hoog waren dat de koper direct in een smerig hoekje werd gedreven.

Daarbij is het natuurlijk ook behoorlijk eigenaardig dat dealers nieuwe auto’s aanbieden alszijnde gebruikte wagens. Echter toen Williams op zijn superieuren afstapte om de wanpraktijken aan te kaarten, werd hij begroet met een demotie, waarna hij niet veel later zelfs werd ontslagen.

Het verhaal neemt een vreemde wending nadat Williams, tezamen met zijn advocaat, besloot zichzelf als klokkenluider te presenteren. Een soort Edward Snowden dus, maar dan voor de automobiele wereld. In de overtuiging dat Tesla zich moedwillig en welwetend bezighield met het verkopen van defecte auto’s, eist Williams via de rechtszaak dat Tesla ophoudt met deze praktijken. In een reactie aan The Verge was Tesla echter kort en bondig.

“There’s no merit to this lawsuit. Mr. Williams’ description of how Tesla sells used or loaner vehicles is totally false and not how we do things at Tesla. It’s also at odds with the fact that we rank highest in customer satisfaction of any car brand, with more owners saying they’d buy a Tesla again than any other manufacturer. Mr. Williams was terminated at Tesla for performance reasons, not for any other reason.”