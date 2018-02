NedCar blijkt een absolute goudmijn te zijn

De tijd dat de fabriek in Born een bastion van drugsdealende werkweigeraars was, lijkt voorgoed voorbij te zijn.



De VDL Groep gaat financieel als een speer. De toko van de van der Leegtes boekte vorig jaar een recordomzet van vijf miljard Euro, wat een stijging van maar liefst 57 procent betekent ten opzichte van 2016. Dat terwijl 2016 ook al geen mager jaar was voor de VDL-clan. Voor een belangrijk deel is dit te danken aan NedCar. De omzet bij deze divisie steeg van 1,4 miljard Euro in 2016 naar 2,9 miljard Euro in 2017. NedCar maakt naast MINI hatchbacks en cabrio’s nu ook BMW X1’s en de plug-in versie van de MINI Countryman.

VDL nam NedCar in 2012 over nadat Mitsubishi er de stekker uit de productie van de Colt en de Outlander trok. Het leek een hachelijke onderneming te worden, want in het verleden kwam de fabriek niet zelden negatief in het nieuws. Zelfs bij de ‘doop’ van NedCar in 1992 schreef de NRC al over ‘Weinig uitbundigheid bij doopfeest van autofabrikant Nedcar’. Ondanks het feit dat de epische Mitsubishi Carisma in Limburg gemaakt werd, leek het gewoon niet meer te passen, die ouderwetse maakindustrie in Nederland.

Maar niets blijkt minder waar! Met wat hulp van BMW wist grootindustrieel Wim van der Leegte er toch een doorslaand succes van te maken. Inmiddels heeft zoon Willem van der Leegte het stokje overgenomen van zijn pa. Hij kan zich dus verheugen op een puike start. De vooruitzichten voor dit jaar zijn ook alvast positief, VDL denkt door te kunnen groeien naar een omzet van zes miljard. Klein dompertje op de feestvreugde: de winst steeg afgelopen jaar wat minder snel, namelijk van 150 miljoen naar 153 miljoen. Enfin, VDL heeft er vertrouwen in dat dit bij zal trekken als de grote groei met alle uitdagingen die dit met zich meebrengt achter de rug is.