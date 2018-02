Dit wordt de nieuwe Porsche 911, maar er is een nadeel

Iets met elektriciteit...

Nu Porsche praktisch iedere mogelijke variatie van de 991.2 achter de rug heeft, zeker na de introductie van de nieuwe GT3 RS, wordt het wel eens tijd voor de nieuwe 911. Gelukkig zijn wij langs de zijlijn niet de enige met de mening dat Porsche het doek ondertussen wel van de 992 mogen trekken. De Duitsers onthulden vanmiddag namelijk doodleuk de nieuwe 911.

Goed, goed, de 992 is dan misschien voorzien van een camouflage waarvan je haast gaat duizelen, duidelijk is wel dat het door en door een 911 is. Hoewel we nog geen kijk op de achterzijde krijgen (toch benieuwd, klik dan HIER) probeert 911-baas August Achleitner ons af te leiden met intrigerende informatie over de elektrische 911, waarover al tijden wordt gesproken. Waar Achleitner enkele jaren geleden nog uitsloot dat Porsche ooit een elektrische 911 zou maken, laat hij nu weten er wel oren naar te hebben. Sorry, pardon?

“Two years ago I’d have said no way. Today I wouldn’t categorically rule it out. Just to preclude any misunderstandings: the Porsche 911, Type 992 is not an electric sports car. But it could be an option somewhere down the line.”