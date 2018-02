Tesla-klanten teleurgesteld in Elon Musk, willen geld terug

Hierbij nomineer ik de Model 3 productie voor een nieuwe "En jawel:" serie.

Elon Musk zijn plannetje is op papier nog steeds geniaal. Eindelijk kunnen we genieten van een relatief betaalbare, alsook capabele elektrische auto. Ten minste, dat was het plan. In de praktijk loopt het allemaal net even anders. Goed, er zijn nu wel daadwerkelijk auto’s aan klanten geleverd, maar de productie van de Model 3 loopt nogal achter op schema en het lijkt alsof de Tesla-fans dit ook gaan realiseren. Steeds meer mensen die de voorafbetaling van $1.000 op Musk’s PayPal-account hebben gestort, zouden zich beginnen terug te trekken, samen met hun geld. Oh dear.

Hoe zit dat nu met die cijfers dan? Bloomberg heeft het aantal geregistreerde chassisnummers berekend (slim gejat van Reddit en Teslamotorsclub), ondersteund door een Reddit-pagina waar bezoekers zelf de chassisnummers kunnen opsturen van in het wild gespotte Model 3’s. Beide methoden zijn niet vlekkeloos, maar het geeft in ieder geval een indicatie. En die volgt niet helemaal de standaard die Musk had gehoopt. Hij hoopte op zo’n 5.000 voertuigen per week, terwijl de meter op net iets meer dan 1.000 per week staat. Op lange termijn betekent dit een groot productietekort met als resultaat uitstel van jaren(!) voordat klanten daadwerkelijk een Model 3 krijgen.

Overigens worden de chassisnummers niet helemaal in volgorde uitgeleverd, soms krijgt opeens iemand nog een auto met een lager chassisnummer. De conclusie die Bloomberg trekt over productie- en verkoopaantallen kan dus wel met een korrel zout worden genomen.

Deel twee van het verhaal zijn de prioriteiten. Mensen doen een flinke aanbetaling en wat doet Musk? Hij zet een oud model Tesla op een raket en schiet hem naar Mars. Nou is dat laatste nog relevant voor de wetenschap, maar dat eerste is gewoon een gave doch overbodige PR-stunt. Een goed werkende PR-stunt, gezien de voorpagina’s en virals van de afgelopen weken, maar het blijkt allemaal niet bevorderend voor “Project Model 3”.

Het lijkt daarom dat klanten vinden dat de maat vol is met Elon’s masterplan. Ze willen geen verwachting van 5.000 auto’s per week, maar ze willen dat er per week 5.000 va de band komen rollen. Op deze manier wordt het geduld en vooral het vertrouwen van de klant op de proef gesteld.

