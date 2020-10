Oude Panamera heeft een vleugje Rolls-Royce in interieur - Autoblog.nl

Een Duits bedrijf verzorgt een gloednieuw interieur voor een oude Porsche Panamera. Met een vleugje Rolls-Royce.

Porsche wijzigde een klein beetje van koers in de jaren ’00. Je kan en kon nog steeds de leuke auto’s als de 911 en Boxster/Cayman kopen, maar ook ineens een reeks andere zaken. Zo was er de Cayenne, een nogal niet-Porsche-achtige SUV. Het succes van die auto gaf Porsche de mogelijkheid om niet alleen hun sportwagens in leven te houden, maar ook om een soort ‘tweede Porsche’ te maken met modellen die niks te maken hebben met het ‘klassieke sportwagenmerk Porsche’. Denk aan de Cayenne, diens kleine broertje Macan, en wat er in 2008 ineens verscheen: de Panamera.

Luxiviteit

Een vierdeurs Porsche zat er eigenlijk aan te komen. Denk aan de Porsche 989 Concept uit 1988. De Panamera leek in niks op de 911: motor voorin, V-motoren in plaats van boxers en – mede dankzij het formaat – een flink gewicht. Naast natuurlijk vier deuren en een riante kofferbak. Naast een aanbod rappe motoren, waaronder de Turbo met een geblazen V8, moest de auto ook luxueus worden. Een alternatief op de S-Klasses en A8’en, zo je wil. Een combinatie van sportiviteit en luxe.

Eerste generatie

Momenteel zitten we op de tweede generatie en die is vers gefacelift. De eerste generatie had even tijd nodig om in te werken op de massa. Wie nog zo’n eentje heeft van de eerste generatie en vindt dat de interieurmaterialen wel een upgrade kunnen gebruiken: er is goed nieuws. Een Duits bedrijf genaamd PS-Sattlerei geeft oude exemplaren van de Porsche Panamera een nieuw interieur.

Gifgroen

In theorie lijkt het gewoon een upgrade van alle stofjes. Leer op de stoelen, alcantara op het dashboard en koolstofvezel op het stuur. De zwarte bedoeling wordt keihard geaccentueerd door gifgroen, naar verluidt een Lamborghini-kleur. Je vindt deze kleur als omlijning van de vloermatten, de pookknop, de zijkanten van de middentunnel en de 12-uur indicator van bovenop het stuur. Een ruitpatroon in de stoelen, deuren en vloermatten zorgt voor genoeg bijzondere zaken in dit compleet gereviseerde interieur van de Porsche Panamera.

“Starlight”

Mooi, lelijk, goed afgewerkt of rotzooi: eerder werd de vergelijking met Rolls-Royce gemaakt. Dat klinkt als een belediging, dat een tapijtschuur in Duitsland vergelijkbaar is met het vakwerk in Goodwood. Nee, we doelen dan ook meer op wat er in het alcantara dakhemeltje plaatsvindt. Rolls-Royce werd bekend door de Starlight Headliner, waar het dak van het interieur de sfeer van een sterrenhemel moet bieden. Het idee is sterk maar de uitvoering is in theorie simpel: prik zonder patroon wat gaatjes in het hemeltje en vul deze gaatjes op met LED-pitjes. Zo eenvoudig kan het zijn – maar het effect is vaak erg gaaf. Wie de grote beer spot krijgt extra punten.

De auto in kwestie is een klantenauto, afgemaakt met een matzwarte wrap, flinke velgen en accenten in dezelfde gifgroene kleur. Het zijn de keuzes die de eigenaar maakte, maar PS-Sattlerei doet van alles op afspraak. Het interieur van je Panamera dus op een mooie manier van een nieuw stofje voorzien kan op vele manieren. Prijzen zijn echter alleen beschikbaar als je serieus geïnteresseerd bent, dus hoe duur het is kunnen wij niet melden.