Succesvolle Rinus Veekay tekent bij voor 2021 - Autoblog.nl

Het jonge Indycar-talent Rinus Veekay mag ook in 2021 plaatsnemen op een zitje van Ed Carpenter Racing.

Een natuurtalent, dat mogen we wel zeggen, toch? Rinus van Kalmthout (door zijn nogal Nederlandse achternaam beter bekend als Rinus Veekay) begon in 2020 zijn Indy-carrière. Dat werpt zijn vruchten af.

Jong talent

Begin deze maand sleepte hij al zijn eerste polepositie en podiumplek binnen. Niet slecht voor een eerste jaar in de sport! Door zijn kunde en resultaten mocht hij ook al de titel ‘Rookie of the Year’ binnenslepen. De beste van de jonkies, zeg maar. Het team wat het aandurfde om deze ‘rookie’ een zitje te geven was Ed Carpenter Racing. Het seizoen 2020 is nog in volle gang, maar teambaas Ed Carpenter weet al dat hij ook in 2021 met Rinus Veekay wil rijden.

Tekenen

Dat wilde Van Kalmthout zelf ook graag en dus is nog een flink jaar in de Indy-series voor de 20-jarige Nederlander een feit. Rinus Veekay tekende bij voor Ed Carpenter Racing in 2021. Een klein beetje wederzijds vertrouwen was nodig, maar dat ging prima.

Rinus Veekay verklaart zelf nog: “We hebben samen een goed seizoen gedraaid en ik ben blij om te mogen vertellen dat ik ook in 2021 voor Ed Carpenter Racing rijd. De teaminterne sfeer is erg goed. Iedereen is blij met de Rookie of the Year-titel en ik ben zelf tevreden over mijn eigen prestaties en de samenwerking met de teamleden. Het besluit om nog een jaar door te gaan, was snel gemaakt. Het voelt goed om zeker te zijn van een tweede seizoen in de IndyCar Series. Dit jaar was natuurlijk een beetje vreemd, vanwege de coronaperikelen, maar met de ervaring van dit seizoen op zak hoop ik in 2021 de sterke lijn door te trekken en mijn eerste IndyCar-overwinning te boeken!”

En ook teambaas Ed Carpenter is louter positief: “Het IndyCar-seizoen 2020 is er eentje om nooit te vergeten. Ondanks de door coronaproblematiek gelimiteerde tijd die Rinus heeft gehad om te wennen aan de IndyCar-bolide, heeft hij zich razendsnel ontwikkeld. Voor ons is het overduidelijk dat we met Rinus een winnaar in wording in ons team hebben. We zien er naar uit om vaker de gang naar het podium te maken!”

En louter positief zijn, dat lukt wel als het aan beide partijen ligt. Een goede samenwerking, met misschien wel een kampioen, ligt volgens Ed Carpenter op de loer. Wij zijn blij met Nederlands racesucces in 2021, zowel in de F1 met Max Verstappen als in de Indy-serie met Rinus Veekay.