Eindelijk een Porsche 964 die je niet wilt

Iedereen doet maar wat hij wil met de Porsche 964, maar dit wil je toch niet?

Het is zeker niet de eerste keer dat we hier iets schrijven over een klassieker die een EV behandeling krijgt. De ICE motor wordt eruit gelepeld en daarvoor in de plaats komen accu’s en een motor die je tinitus doet verbleken qua geluid.

Nu zie je geregeld een Porsche 911 van de 964 generatie op deze pagina’s. Sowieso een van onze favoriete 911’s. De restomods van Singer en onlangs die van RSR Factory brengen toch meestal wel een glimlach op ons gezicht. Ook komen ze natuurlijk geregeld voorbij op de pagina’s van The Collectables, zoals deze Carrera 4 Coupe.

Maar vandaag ligt er dus een onvervalste Porsche 964 EV conversie op het hakblok. Moet je dat willen? Laten we maar gelijk even beginnen over de naam van de firma die de 964 onder handen neemt. Ja inderdaad, Sacrilege, dat betekent zoveel als heiligschennis. Het lijkt alsof de firma jullie wat gras voor de voeten wil wegmaaien, maar het staat jullie vrij om natuurlijk in de comments te laten weten of dit echt het geval is.

Sacrilege Motors Porsche 911

Eigenlijk vinden we diep in ons hart een originele Porsche 964 gewoon de mooiste. Wat jij met jouw 964 doet moet je zelf weten. Als er maar eentje voor ons overblijft voor het moment dat wij welvarend genoeg zijn om er zorgeloos eentje te rijden..

Maar als je dan toch gaat rommelen aan een 964, dan is het wel zo lekker dat de ‘mods’ ook weer omkeerbaar zijn. En dat is bij deze 911 van Sacrilege Motors het geval. De gehele aandrijflijn gaat op de plank in het magazijn, of je verkoopt hem natuurlijk om wat van de kosten terug te verdienen.

En op een later moment kan je gewoon de accu’s en de elektromotor weer verwijderen. Waarschijnlijk doe je dat alleen wanneer er betere elektrische motoren en betere en lichtere accu’s beschikbaar zijn. Maar de gedachte dat je deze heiligschennis ooit nog kan terugdraaien zorgt er wellicht voor dat je beter slaapt.

Specs

Een accu van 62 kWh is er in de 964 gelepeld en gekoppeld aan de 500pk sterke elektromotor zou dit een range op moeten leveren van circa 200 miles, dus 320km. Dat zou betekenen dat de 964 zo’n 20 kwh per 100km verbruikt. Dat klinkt wat optimistisch.

Maar als je dan weer hoort dat de motor een aangepaste Tesla Model S motor is, dan wordt het wel geloofwaardiger. De auto krijgt een sper differentieel en het onderstel is vervangen door schokbrekers van het in de VS bekende Penske. Voor de remmerij is Brembo ingeschakeld.

Na vorig jaar tijdens Pebble Beach de ‘blackbird commission’ te hebben getoond, een 964 cabrio, komt men dit jaar met een coupe.

Over prijzen wordt nog niet gesproken. Maar zou je die überhaupt willen weten? In eerste instantie wellicht niet, maar misschien nadat je even met de configurator hebt gespeeld op de website van Sacrilege Motors. De hoofdfoto van dit artikel is zoals ik hem zou speccen. Nu nog een opslag vinden om die aandrijflijn te stallen.