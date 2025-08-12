“Over en uit” voor de auto die Kia op de kaart zette

Een model waaraan Kia veel te danken heeft in Europa, geeft de pijp aan Maarten.

We hebben een kleine opdracht voor je. Gebruik je eigen straatbeeld (dus datgene wat je uit het raam ziet) eens als steekproef. Kijk eens wat voor auto’s er allemaal staan. We durven met enige zekerheid te zeggen dat als jij in een gemiddelde woonwijk in Nederland woont, minstens één maar waarschijnlijk meerdere van die auto’s een Kia of Hyundai is. En dat had je eens moeten bedenken toen Kia amper 25 jaar geleden nog met ’toppers’ als de Sepia en Cerato op de proppen kwam. Die plastic zooi gaat ooit Nederland overnemen? Waanzin.

Europese Kia’s

Kia besloot dat ze wat meer serieus genomen wilden worden. Om in Europa meer kans op succes te hebben, werd het merk meer Europees. Dat wil zeggen dat Kia investeerde in een designstudio in Europa, om bovenop de materie te zitten. Het eerste resultaat van die nieuwe studio arriveerde in 2006 en kreeg als naam een ietwat bijzondere afkorting mee. CEE, de Franse afkorting voor de Europese Economische Commissie en ED voor European Design. Alleen CEEED klonk wat raar. Dus kwam er een apostrof tussen om tot de ietwat markante naam Cee’d te komen.

Kia Cee’d

Het Koreaanse merk had de Europese markt op zich wel goed ingeschat met de Cee’d. Kijkend naar wat toen echt goed scoorde, kom je uit op een C-segment hatchback. Golf, Astra, Focus: daar moest je zijn. En nee, de Cee’d kon nog niet mensen massaal uit dat drietal rukken. Bovendien had het merk zowel hun imago als hun kwaliteitsnormen nog niet helemaal op Europees niveau. Toch was het een prima auto als je iets degelijks zoekt dat toch een eigen gezicht heeft en het was typisch zo’n auto die ook niemand tegen de schenen schopte. Kia had ook goed begrepen dat een vijfdeurs hatchback prima is, maar ook een stationwagon op basis van dit recept kon scoren. Vandaar de Cee’d_Sporty Wagon. En een driedeurs variant kwam ook, die heette de pro_cee’d. Leuk doen met leestekens en woordspeling konden ze wel in Korea.

De Kia Cee’d was typisch zo’n auto die je kocht met je verstand, niet je hart. Een veel spannender blok dan een 143 pk sterke 2.0 kwam er dan ook niet, ook niet voor de iets strakker gelijnde pro_cee’d. Een facelift trok de auto iets strakker en voegde bovendien de later zeer veel gebruikte Tiger Nose-grille toe. De nuchtere aard van de Cee’d leverde overigens wel op dat TopGear in 2010 de Kia Cee’d ging gebruiken als hun reasonably priced car waar de gasten gebruik van maakten om zo snel mogelijk een rondje Dunsfold te klokken. Het gaf de Cee’d toch een kleine cultstatus.

Tweede en derde Cee’d

De Kia Cee’d groeide uit tot de perfecte middenklasser van het merk. Een prima auto als je gewoon veilig en comfortabel van A naar B wil komen en verder weinig pretenties hebt. Wel werd de auto kwalitatief steeds beter met verder ontwikkelde motoren, betere interieurs en iets frivolere styling. Wederom zonder iemand tegen de schenen te schoppen. Het profileerde niet alleen de Cee’d: de hatchback profileerde het hele merk Kia. De tweede Cee’d SW is toch, zeker in Nederland, een aardig hitje geweest. Alles wat je zoekt als je gewoon een auto wil, niks meer en niks minder.

De Pro_Cee’d keerde ook terug en Kia ging nu ook eindelijk de petrolhead eens iets laten zien. De GT was op zijn best een mildhete hatchback, maar toch kreeg je een verrassend leuke 1.6 voorin met 204 pk. En zowaar een iets sportiever uiterlijk, wat warempel de auto nog leuk om te zien maakt ook!

De derde en huidige generatie Ceed doet een paar dingen net even anders. Het is nog steeds een hatchback die de rol van de Golf-rivaal op zich neemt, met een ietwat behouden uiterlijk en nuchter motorengamma. Twee belangrijke veranderingen: ten eerste: de naam verandert naar gewoon Ceed. Geen apostrof meer. Dat geneuzel over afkortingen is verleden tijd en de naam Ceed heeft zichzelf kunnen vestigen los van de betekenis. Ten tweede: de driedeurs Pro_Cee’d vervalt. Toch komt er een nieuwe Ceed-variant genaamd Proceed GT (ook de lage streep vervalt) en dat is een soort coupé-achtige stationwagon. Denk Mercedes CLA Shooting Brake, maar dan van Kia. Enfin, de derde Ceed moet successen blijven scoren voor Kia, maar dat lukt steeds minder. Al kan Kia daar niet veel aan doen.

Afscheid

De wens voor een hatchback is namelijk kleiner dan ooit. Uiteraard met dank aan onze grote vriend de crossover. En ja: dat is waarom je nu naar een soort bloemlezing zit te kijken van de Kia Ceed: we moeten afscheid nemen van de auto. Autocar bevestigt dat Kia de productielijn van de Ceed stop gaat zetten. Die van de Proceed GT was al gestopt en de hatchback en SW volgen dat voorbeeld snel. En dat is toch even een momentje. Het is het besef dat deze auto, onder andere, verantwoordelijk is voor het succes dat Kia nu is. Maar ook dat een auto in het Golf-segment het verschil niet meer kan maken. De fabriek in Zilina, Slowakije gaat zich richten op de EV4, die na de Kia EV3 hopelijk de middenklasse elektrische auto tot een succes kan brengen.

Vervanger?

Kia’s woordvoerder zegt dat de Ceed geen directe vervanger krijgt. Toch is er een oplossing, misschien zelfs twee. De eerste is er al en heet Xceed, nog meer geinige woordspeling. Dat is vrij letterlijk wat er gebeurt als je de veren van een Ceed verlengt zodat het meer crossover en minder hatchback is. Die auto blijft en gaat het C-segment op zich nemen.

Een andere oplossing is nog niet bevestigd, maar Autocar begreep dat Kia aan het kijken is om alle drie de Ceeds op te volgen met één auto. Dat wordt een Europese versie van de Amerikaanse Kia K4 Hatchback, wat juist in het sedan-aanbiddende VS een vreemde eend in de bijt is. Deze auto, ietsje groter dan de Ceed, zou soelaas kunnen bieden voor het gat dat de Ceed open laat. Dat is nog niet bevestigd, zoals gezegd. Bovendien neemt de reeks crossovers van het merk die rol op zich en dat lijkt een iets meer houdbare strategie.

Er zijn een slordige 1,4 miljoen exemplaren van de Kia Ceed gebouwd alvorens deze auto ons verlaat. In Nederland gaat het om iets meer dan 50.000 exemplaren tussen 2007 en nu, waar ook de Proceed en Ceed SW in zijn verwerkt. Daarmee heeft de Ceed ondanks zijn moeilijke start zeker wel de vuist kunnen maken tegenover de Golf, Astra en Focus, waar een vergelijkbaar of lager aantal exemplaren van zijn verkocht. Kia hoort erbij en strijdt voor de top.