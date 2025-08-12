Koenigsegg vestigt wereldrecord, maar is (nog) niet de snelste auto ter wereld

Dit record is niet het record waar we echt op zaten te wachten.

Het felbegeerde record voor de snelste productieauto ter wereld is nu alweer 4 jaar in Amerikaanse handen, terwijl er toch echt meer kapers op de kust zijn. In 2021 noteerde de SSC Tuatara een snelheid van 455 km/u. Koenigsegg moet dit record met gemak kunnen verbreken, maar dat hebben ze nog niet gedaan.

Vandaag maakt Koenigsegg bekend dat ze een nieuw wereldrecord gevestigd hebben, maar… dit is niet het record waar we op zitten te wachten. In plaats daarvan heeft Koenigsegg het 0-400-0 km/u record verbroken. Dit was vorige maand nog geclaimd door Rimac met de Nevera R. Deze 2.136 pk sterke EV wist in 25,79 seconden de 400 km/u te bereiken én weer tot stilstand te komen.

Sneller accelereren dan een elektrische hypercar is bijna een onmogelijke opgave, maar toch is het Koenigsegg gelukt. De 1.622 pk sterke Jesko Absolut deed 0-400-0 km/u in 25,21 seconden. Van 0 naar 400 km/u accelereren nam 16,77 seconden in beslag en ook dat was sneller dan de Rimac.

Koenigsegg had vorig jaar ook al een succesvolle recordpoging gedaan met exact dezelfde Jesko Absolut. Toen noteerden ze 0-400-0 in 27,83 seconden. Waarom is de auto nu opeens 2,6 seconden sneller? Dat komt puur door een software update, genaamd Absolut Overdrive.

Deze update wordt ook uitgerold onder de bestaande modellen. Ook de Nederlandse Jesko Absolut kan dus straks in 25,21 seconden van 0 naar 400 naar 0 accelereren. Zolang er geen stoeprandje in de weg zit uiteraard.

Het wachten is nu op het wereldrecord voor de snelste productieauto. De Jesko Absolut zou in theorie 500 km/u of misschien nog wel harder kunnen. Dat zou een hele indrukwekkende mijlpaal zijn. Zelfs Bugatti is er nog niet in geslaagd om de magische 500 km/u-grens te doorbreken.