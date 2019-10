Denemarken jaagt ons uit de benzineauto

Maar voordat iedereen boos met hun trekker benzineauto richting Kopenhagen trekt, ze zijn niet alleen en er is nuance.

De autoliefhebber zoals hij er nu is, die begint het onderspit te delven in besluitvorming. Vervuiling moet namelijk stoppen. Nederland lijkt het braafste jongetje van de klas te zijn in het hele milieuverhaal, met steden in ons land die het heft in eigen handen nemen. Een ander land, gevuld met windmolens en een wil om iedereen op de fiets te laten stappen, is Denemarken. Aldaar zijn de autoprijzen door kunstmatige maatregelen (lees: belastingen) nog erger dan in Nederland. Een perfect voorbeeld van een land wat ook de milieuactivisten tevreden wil stellen met allerlei schone maatregelen. En ja, wij automobilisten delven wederom het onderspit.

Denemarken roept op aan de EU om de benzine- en dieselauto compleet te verbannen in 2030. Dat houdt in dat elke EU-lidstaat volgens de regeltjes in de Unie tegen 2030 een plan moet hebben om brandstofauto’s niet meer bij de dealer te laten verschijnen. Radicaal, maar al een stuk of 10 lidstaten hebben gezegd Denemarken te ondersteunen en dit plan werkelijkheid te maken.

Het Scandinavische land doet dit omdat zij auto’s op fossiele brandstoffen al eerder in de ban wilden doen. Dat mocht niet van de EU, dus roept Denemarken op om de EU het te laten doen. Dat is plan A. Plan B is om in ieder geval een regeling in te zetten dat landen dit zelf in mogen vullen. Dan kunnen de Denen alsnog zelf aan de haal gaan met het idee.

Er kwam ook nog tegenspraak vanuit de Oost-Europese hoek, waarin zij wel opriepen om te voorkomen dat iedereen hun afgedankte benzineauto’s in hun landen deponeert. Al dan niet vrijwillig is dat wel de richting waarin onze oude West-Europese auto’s vertrekken na een lekker leventje hier. Wat er wel gaat gebeuren met de tweedehands auto’s die niet meer mogen, is niet bekend.

Enfin, knotsgekke benzine-automobielen moeten dus exit, aldus het land wat ons Zenvo brengt. Een nobel streven, we zijn benieuwd of ze het kunnen doorvoeren. (via Reuters)