Overheid denkt volgend jaar zoveel wegenbelasting binnen te halen - Autoblog.nl

In vergelijking met dit jaar mikt de overheid op vergelijkbare inkomsten voor de wegenbelasting in 2021.

In de categorie autobelastingen zijn BPM, accijnzen en de wegenbelasting (motorrijtuigenbelasting) belangrijke ingrediënten die het tot één geheel maken. Met de opkomst van de elektrische auto wacht de overheid ook minder inkomsten, want EV-eigenaren hebben met deze drie vormen van autobelastingen niet te maken.

Wegenbelasting en de overheid

Ondanks het feit dat de elektrische auto een opmars heeft gemaakt, denkt de overheid in 2021 ongeveer net zoveel te verdienen met de wegenbelasting als dit jaar. Het Rijk en de provincies verwachten in 2021 samen 6,1 miljard euro binnen te vissen aan wegenbelasting. Een deel van de belasting is bestemd voor provincies en een deel gaat naar het Rijk.

De overheid denkt daarmee dat de opbrengst 0,6 procent minder zal zijn in vergelijking met dit jaar. En daar zijn een aantal redenen voor. Allereerst de eerder besproken opkomst van de elektrische auto, die op dit vlak (nog geen) bijdrage leveren. Een andere oorzaak komt door het negatiever economisch beeld als gevolg van de coronacrisis. Een tweede reden is de eerder besproken elektrische auto. De krimp valt echter mee, omdat de verwachting is dat het Nederlandse wagenpark ook in 2021 verder zal groeien.

Meer wegenbelasting betalen

Voor de meeste provincies in Nederland blijft de bijdrage aan de wegenbelasting in 2021 gelijk. Toch zijn er 5 provincies die volgend jaar de opcenten gaan verhogen. Het gaat hier om Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland, Groningen en Flevoland. De verhogingen verschillen per provincie. Zo gaat de bijdrage in Noord-Brabant met 0,5 procent omhoog, terwijl je als inwoner van Gelderland 2,6 procent meer wegenbelasting moet gaan betalen in 2021. In het geval van Gelderland is het wel zo dat de provincie de bijdrage voor wegenbelasting dit jaar tijdelijk heeft verlaagd.

Door de verschillen tussen provincies betaal je in de ene provincie enkele tientjes per jaar meer in vergelijking met de andere provincie. Als voorbeeld geeft het CBS de provincie Groningen. Met een diesel van 1.200 kg betaal je in Groningen 323 euro per kwartaal. In Noord-Holland betaal je voor eenzelfde auto 305 euro per kwartaal.

Foto: Aston Martin Vanquish S via @larsmolema12345 op Autojunk

.