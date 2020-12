EU keurt FCA-PSA fusie goed, gaan meer met Toyota werken - Autoblog.nl

De Europese Commissie keurt de fusie tussen PSA en FCA goed, mits Stellantis meer met Toyota gaat samenwerken.

Binnen een dag was de fusie tussen Fiat Chrysler en Peugeot officieel, maar daarmee was deze nog niet helemaal rond. Daarna moeten ze alles bijvoorbeeld nog contractueel vastleggen en willen overheden er ook nog even naar kijken. Ook de Europese Commissie boog zich over Stellantis.

Concurrentie met FCA en PSA

Sinds het aankondigen van de fusie heeft de EC onderzoek gedaan naar concurrentie op de automarkt. Met Stellantis ontstaat namelijk de op drie na grootste autogroep ter wereld, wat op bepaalde markten voor concurrentieproblemen zou kunnen zorgen. De EC richtte zich met het onderzoek vooral op België, Frankrijk, Griekenland, Italië, Litouwen, Polen, Portugal, Tsjechië, en Slowakije. In deze negen landen hebben de Stellantis-merken namelijk met elkaar op de markt voor bestelbusjes een groot marktaandeel en zijn het flinke concurrenten van elkaar. Als de bedrijven in die markten samen zouden gaan, zou het waarschijnlijk tot hogere prijzen van bestelbusjes zorgen. Wat weer nadelig zou zijn voor de klanten in die landen.

Om de Europese Commissie tegemoet te komen, kwamen de Stellantis-bedrijven met compromissen. Zo beloofden ze dat de huidige samenwerkingsverband tussen PSA en Toyota, uitgebreid zou worden. Met dat verband bouwt PSA Toyota-bestelbusjes voor de Europese markt. Stellantis gaat meer capaciteit aan Toyota geven tegen lagere prijzen, zowel voor de auto’s als voor reserveonderdelen en accessoires. Op die manier kan Toyota meer en goedkopere bestelbusjes bouwen voor de Europese markt, wat tot meer concurrentie zou leiden.

Het tweede compromis is op het gebied van onderhoud en reparatie. Stellantis belooft namelijk dat het voor concurrerende bedrijven makkelijker gaat maken om bestelbusjes van andere merken te laten repareren en onderhouden bij Stellantis-bedrijven. Deze concurrenten kunnen – mits ze een contract hebben – bijvoorbeeld van dezelfde faciliteiten en apparatuur gebruiken als de Stellantis-klanten. Op die manier kunnen klanten met bestelbusjes van concurrerende merken, terecht bij bijvoorbeeld Stellantis-garages om daar hun bestelbusjes te repareren.

Europa keurt fusie FCA PSA goed

De Europese Commissie zegt nu dat deze twee tegemoetkomingen genoeg zijn en dat er zo genoeg ruimte moet zijn voor concurrentie op de markt. Europa keurt de fusie tussen FCA en PSA dus goed. De twee bedrijven hopen de fusie in het eerste kwartaal van 2021 helemaal rond te hebben.

