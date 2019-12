‘Overheid doet te weinig om verkeerslachttoffers te verminderen’

Veilig Verkeer Nederland en ANWB luiden de noodklok.

Gisteren hadden we het al even over het stijgende aantal ongelukken door alcohol in het verkeer. Dat is echter maar het topje van de ijsberg: ook het aantal ernstig gewonden door verkeersongevallen is gestegen. Dit blijkt uit cijfers van de Monitor Verkeersveiligheid 2019. Naar schatting gaat om een stijging van 5%. Dit klinkt nog vrij onpersoonlijk, maar dat betekent dat er in 2018 zo’n 1000 ernstig gewonden meer zijn gevallen dan in het jaar daarvoor. De totale tol die het verkeer vorig jaar eiste waren 21.700 ernstig gewonden. Het aantal doden is eveneens gestegen van 613 in 2017 naar 678 in 2018.

De SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) wijst een aantal factoren aan die daar waarschijnlijk een rol bij spelen. Denk aan zaken als de toegenomen verkeersdrukte, vergrijzing en niet te vergeten de toename van het gebruik van telefoons in het verkeer. Alcohol noemen ze niet, maar die kan ook nog aan het rijtje toegevoegd worden. Verder constateert de SWOV dat de handhaving is afgenomen. Hoewel er de laatste jaren weer wat meer mensen staande zijn gehouden, zijn het er alsnog veel minder dan in 2006.

De Verkeerscoalitie, die onder andere bestaat uit Veilig Verkeer Nederland en de ANWB, sluit zich vandaag bij dit laatste punt aan. Zij zijn namelijk erg teleurgesteld in de overheid. Naast dat er meer geïnvesteerd moet worden in handhaving vinden ze ook dat er meer geïnvesteerd moet worden in een veilige infrastructuur. Naar verwachting zal de overheid hier pas in het najaar van 2020 eens een besluit over nemen. Het uitbreiden van de handhaving zal evenmin op korte termijn gebeuren. In tussentijd stapelen de ernstige ongevallen zich op. VVN en co maken zich daarom “ernstig zorgen”.